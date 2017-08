Une décennie de poutine... et de musique

Déçus ne pas jouer ­suffisamment dans leur ville natale de Drummondville, Les Trois Accords y créaient, il y a 10 ans, leur propre festival. Et le thème s’est bien vite imposé de lui-même : la poutine. « La poutine et la bière sont les deux sujets qui reviennent toujours quand on parle à des groupes rock », rigole le bassiste Charles Dubreuil.

« Quand des musiciens arrivent dans une nouvelle ville, les premières questions qu’ils demandent sont où aller prendre une bière et où la poutine est bonne », ajoute le chanteur Simon Proulx.

Depuis, le Festival de la poutine de Drummondville prend du gallon. Aujourd’hui, ce sont quelque 18 000 poutines qui sont servies annuellement lors du festival de trois jours, dont la 10e édition s’amorcera jeudi.

« Au départ, on avait sous-estimé l’attrait de la poutine. Mais on a réalisé que les gens viennent autant pour en manger que pour voir les spectacles », raconte Simon Proulx.

Et les amateurs de poutine seront bien servis. Douze restaurants ont été invités afin de présenter aux­ ­festivaliers ­différentes versions du célèbre mets québécois. Évidemment, certains ­puristes pourront se contenter de sa forme la plus classique, tandis que d’autres pourront oser avec les ­créations de chefs invités tels que ­Jérôme Ferrer et Danny St-Pierre.

Soirées musicales

Une fois repus, les festivaliers ­pourront se dégourdir les jambes avec des prestations musicales chaque soir. Les Trois Accords sont d’ailleurs plutôt fiers de leur programmation musicale pour le moins éclectique. D’année en année, ils se sont donné le mandat de monter des spectacles où se succèdent sur une même scène des artistes issus d’univers différents, voire opposés.

« L’an dernier, on avait Dead Obies, Kaïn et Bernard Adamus la même ­soirée. Ils ont tous des fanbases ­individuels et différents. Mais c’est ça qui est trippant », assure Charles Dubreuil.

Cette année ne fera pas exception à cette règle avec des concerts d’artistes tels qu’Alex Nevsky, Fred Fortin, Les Sœurs Boulay, Kevin Parent et Half Moon Run. Les Trois Accords seront également de la fête, leur spectacle étant prévu pour le samedi soir.

Vers le prochain album

Puis, les Trois Accords pourront terminer le dernier droit de leur tournée accompagnant leur album Joie d’être gai, sorti il y a près de deux ans. La suite ? Probablement un nouvel opus. Mais les musiciens ne sont pas pressés.

« On va bientôt se remettre à penser à ça. Mais on ne veut pas s’imposer de date ; ce serait contre-productif », explique Charles Dubreuil.

« On a beaucoup de plages libres dans notre horaire l’an prochain. Et comme on s’ennuie vite les uns des autres, il va bien falloir penser à trouver quelque chose à faire pour se voir », ajoute ­Simon, en riant.

Le Festival de la poutine de ­Drummondville se déroulera du 24 au 26 août au Centre Marcel-Dionne. Pour la programmation complète : www.festivaldelapoutine.com