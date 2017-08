4 chanteurs sans filet

Il a beau n’avoir lancé son premier album que l’an dernier, le quatuor vocal QW4RTZ a déjà sept années de carrière et trois tournées derrière lui. Et à l’aube de leur quatrième spectacle, l’heure est désormais venue pour les quatre chanteurs de se mettre en danger en s’attaquant aux « intouchables ».

« On est rendus là. On est prêts à affronter de nouveaux défis », atteste Louis Alexandre Beauchemin.

Parmi ces « intouchables », auxquels les membres du quatuor a cappella font référence, on retrouve la pièce Bohemian Rhaposdy, pièce cultissime du répertoire de Queen. Après des années à se la faire demander par les fans, ils ont finalement cédé en l’ajoutant au programme de leur prochaine tournée.

« On ne se le cache pas ; c’est tout un défi. Il faut arriver à prendre une chanson comme celle-là et la réinventer, l’imaginer comme si elle avait été écrite pour être chantée a cappella. Chanter sans musiciens, c’est en quelque sorte se lancer sans filet », raconte Louis Alexandre Beauchemin.

En effet, QW4RTZ se produit sans musiciens. Les quatre chanteurs unissent leurs voix à la fois pour les paroles et la musique.

Défi scénique

Mais l’absence de musiciens représente un défi de taille lorsque vient le temps de monter un spectacle, notamment en ce qui touche à la mise en scène. Et c’est exactement ce qui a attiré Serge Postigo vers QW4RTZ, il y a déjà six années.

« On a quatre chanteurs et quatre micros. C’est tout. Pas de flafla, pas d’artifice. C’est très confrontant. L’idée m’a donné un vertige et c’est toujours un bon signe pour moi », explique-t-il.

Tout ça, c’était avant qu’il ne réalise certains récents défis de tailles, dont la mise en scène de l’imposante comédie musicale Mary Poppins, présentée dans le cadre du festival Juste pour rire, l’an dernier, puis à Québec cet été.

« En fait, monter un spectacle pour QW4RTZ est aussi difficile que de monter une grande comédie musicale. Évidemment, ça demande moins de gestion puisqu’il y a moins de gens impliqués, mais c’est loin d’être plus facile », souligne-t-il.

Il ne sera toutefois pas seul. Un chorégraphe viendra l’aider à peaufiner certains numéros, dont un medley au cours duquel QW4RTZ revisitera certains des plus grands hits des Backstreet Boys. S’ajouteront ensuite certaines pièces de leur tout premier album, A Cappella 101, ainsi que de nouvelles pièces, réarrangées pour l’occasion.

Des compositions originales ?

Bien que QW4RTZ continue de proposer exclusivement des relectures de succès connus, le quatuor n’écarte pas la possibilité d’offrir des compositions originales. Mais ce projet n’est qu’à moyen, ou même long terme.

« Nous ne sommes pas des auteurs-compositeurs-interprètes. On a eu des offres d’artistes qui aimeraient nous écrire du nouveau matériel, mais ce ne sera pas pour tout de suite », explique François Dubé.

« On n’est pas fermés à l’idée. Mais pour l’instant, ça fait partie de notre plaisir de trouver des chansons qu’on peut réinventer et se réapproprier à notre façon », ajoute François Pothier Bouchard.

► QW4RTZ sera en spectacle à la Place des arts de Montréal le 8 novembre et au Grand Théâtre de Québec le 5 décembre.