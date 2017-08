C’est la guerre entre Netflix et les chaînes américaines

La guerre des réseaux ne fait pas seulement rage au Québec. Aux États-Unis, la récente embauche de Shonda Rhimes par Netflix montre qu’en télévision, ça joue de plus en plus dur.

À l’aube du début d’une autre saison télé, le géant du streaming a annoncé la semaine dernière qu’il avait conclu une entente avec Shonda Rhimes, la productrice et créatrice qui est derrière plusieurs feuilletons à succès du réseau ABC, dont Grey’s Anatomy, Scandal et How to Get Away With Murder. La reine du petit écran produira dorénavant des séries exclusives pour Netflix.

Cette embauche a fait beaucoup de bruit au pays de l’oncle Sam. Avec raison. Au Québec, c’est comme si Fabienne Larouche révélait qu’elle arrêtait de produire des séries pour Radio-Canada et qu’elle signait une entente d’exclusivité avec Club illico.

Photo d'archives

La presse américaine rapporte que, au total, les offrandes de Shondaland, la maison de production de Shonda Rhimes, ont généré des revenus de plus de 2 milliards $ pour ABC. Il s’agit donc d’une lourde perte pour l’antenne.

Vengeance

L’annonce du recrutement de Shonda Rhimes prend des airs de vengeance à peine masquée pour Netflix puisque ABC est détenue par Disney et, quelques jours auparavant, Netflix avait appris qu’elle perdait les droits de diffusion des productions de Disney, incluant les populaires films de Pixar, comme Toy Story. Les célèbres studios d’animation souhaitent effectivement lancer leur propre plateforme de vidéo sur demande au cours des prochaines années, histoire de concurrencer non seulement Netflix, mais Amazon, Hulu et autres HBO Go.

Il n’est pas étonnant de voir les chaînes américaines comme ABC, NBC, CBS et FOX sortir les crocs devant Netflix, car plus les années passent, plus la plateforme gagne en popularité (104 millions d’abonnés recensés à travers le monde) et, surtout, plus elle joue sur leurs platebandes.

Photo Wenn

Au début, elle concurrençait les réseaux en produisant ses propres séries de fiction comme House of Cards et Orange is the New Black, mais, depuis peu, elle s’attaque aux téléréalités, la vache à lait des diffuseurs traditionnels.

Au début du mois, Netflix a également révélé qu’il avait convaincu David Letterman, pourtant retraité de CBS depuis 2015, de revenir aux commandes d’une émission d’entrevues qui sera mise en ligne en 2018.

La compagnie, qui s’est également adjugé les services exclusifs de Chelsea Handler en 2016, semble donc déterminée à percer le marché des talk-shows.