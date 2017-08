Courte piste: six patineurs choisis pour les Jeux

MONTRÉAL | Six patineurs de vitesse de l’équipe canadienne de courte piste ont confirmé leur participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang, aujourd’hui à l’aréna Maurice-Richard de Montréal.

Les patineurs choisis sont Kim Boutin, Kasandra Bradette et Jamie MacDonald chez les dames, et Samuel Girard, Charles Hamelin et Charle Cournoyer chez les hommes.

Boutin, originaire de Sherbrooke, et Girard, de Ferland-et-Boilleau au Saguenay, ont clairement prouvé leur valeur en signant respectivement un total de huit et sept victoires en neuf épreuves durant ces sélections olympiques réparties sur cinq journées.

St-Gelais et Maltais plus tard

Ces six patineurs ont mérité leur billet en vertu des points accumulés, mais d’autres nominations sont attendues pour compléter l’équipe olympique qui doit comprendre cinq femmes et cinq hommes durant les Jeux.

Le Comité haute performance de Patinage de vitesse Canada devra décider dans les prochains jours s’il accorde à Marianne St-Gelais l’exemption qu’elle a demandée. La vice-championne du monde et triple médaillée olympique d’argent a renoncé à ces sélections après avoir subi une commotion cérébrale à la suite d’une chute à l’entraînement la veille de la compétition.

Si cette faveur lui est accordée, ce qui apparaît comme une formalité compte tenu de sa valeur sur la scène internationale, le comité devra ensuite statuer sur le cas de Valérie Maltais, qui a elle aussi abdiqué après trois jours de compétition en raison d’une commotion cérébrale. Sa demande d’exemption deviendrait vaine puisqu’une seule peut être accordée.

La troisième participation à des Jeux olympiques de l’athlète originaire de La Baie reposerait alors entre les mains du comité qui se réserve un choix discrétionnaire pour identifier la cinquième patineuse de l’équipe.

Hamelin aussi chez les hommes

Une décision identique est attendue du côté masculin puisque François Hamelin, qui occupait le quatrième rang au classement après quatre jours de compétitions, a renoncé au programme d’aujourd’hui avec comme excuses les symptômes d’une commotion cérébrale subie lors d’une chute samedi.

Participant aux Jeux de Vancouver et de Sotchi, Hamelin s’est lui aussi prévalu de la demande d’exemption.

L’équipe définitive de 10 patineurs sera dévoilée à Montréal le mercredi 30 août.