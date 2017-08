Du théâtre qui incite à réfléchir

Le Petit Théâtre du Nord a opté cette saison pour une pièce qui sort du registre habituel. Loin de la comédie classique, on présente plutôt un texte intelligent qui suscite une belle réflexion, au point de troubler les spectateurs. De surcroît, la brillante mise en scène rend le spectacle des plus agréable.

Déjà, la mise en scène est fascinante. On a réussi à plonger les spectateurs dans l’univers des années 1960, non seulement grâce aux costumes soigneusement choisis, mais également par un jeu d’éclairage adapté qui projette des personnages à la peau plus blanche que nature. Si bien qu’on a l’impression de suivre un film en noir et blanc. D’ailleurs, une ambiance cinématographique est omniprésente.