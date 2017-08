Jérémie en 8 points

1. Jérémie, qui est soit dit en passant le prénom de son personnage principal, une jeune femme et non pas un gars, est diffusée depuis août 2015, à VRAK.

2 . C’est Karelle Tremblay qui tient le rôle-titre. Parmi les autres visages de l’émission, on retrouve les chouchous des jeunes Lou-Pascal Tremblay, Stéphanie Arav-Clocchiatti, Antoine L’Écuyer, Pierre-Luc Lafontaine et Claudia Bouvette.

4. Au cours des deux dernières années, Jérémie a abordé une foule de sujets près des jeunes, parfois plus légers et plus sérieux à d’autres moments. Dans un des épisodes, on a notamment mis de l’avant l’importance pour une victime d’agression de dénoncer le coupable.