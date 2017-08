Les jus de pommes individuels au banc d’essai

Les jus vendus en format individuel sont pratiques pour la boîte à lunch. Une fois congelés, ils peuvent même servir de réfrigérant. Les choix ne manquent pas en épicerie. Pour ce banc d’essai, nous avons évalué tous les jus (ou punch) de ce format aux pommes, ou contenant du jus de pommes.

Puisque nos deux meilleurs choix contiennent davantage d’eau qu’un jus de pommes régulier, il serait plus économique d’acheter un contenant à jus réutilisable et de diluer soi-même son jus. En optant pour un mélange moitié jus — moitié eau, on obtient une boisson hydratante beaucoup moins sucrée. En prime, c’est aussi un geste plus écologique.

Photo Martin Alarie

Menu Bleu (boisson au jus de fruits) : Ce jus, aussi dilué avec davantage d’eau, apporte 60 calories et 12 g de sucres, ce qui reste fort acceptable. Il comble 80 % des besoins en vitamine C.

Photo Martin Alarie

Oasis Hydra Fruit (breuvage de jus de fruits melon d’eau pomme) : Avec 40 calories et 8 grammes de sucres par portion, c’est définitivement le choix le moins calorique et sucré du banc d’essai.

Photo Martin Alarie

Sans Nom (jus de pomme fait de concentré) et Irrésistibles Bio (jus de pomme fait de concentré) : Ces jus contiennent 80 calories et 19 g de sucres, soit en deçà de la moyenne pour les jus de fruits. Ils comblent aussi 100 % des besoins en vitamine C. Les jus Compliments non sucré fait de concentré et Oasis classique fait de concentré affichent une valeur nutritive presque identique, avec un peu moins de vitamine C (soit 80 % de la valeur quotidienne). Ils restent de bonnes options !