Montréal 375e: la magie symphonique !

Hier soir, le Mont-Royal est devenu l’espace d’un concert Montréal. Avec trois orchestres symphoniques dirigés de façon magistrale par le chef et arrangeur Simon Leclerc. 80, 000 spectateurs, assis sagement, sans oublier ceux et celles qui regardaient cette envolée dans les 18 parcs de Montréal, la messe était dite. Mise en scène par l’animatrice de radio Monique Giroux, les saisons de notre ville pouvaient défiler avec splendeur, dans un élan collectif de recueillement qui faisait plaisir à voir.



Une scène immense pour un immense bonheur

Jusqu’à 23 h, Montréal et son histoire furent soulignées de façon différente et toujours avec une émotion palpable. Dans la liste de ceux et celles qui sont passés, voici nos coups de cœur :



Le pianiste Alain Lefèbvre pour l’été canadien du compositeur André Mathieu

Le chanteur Daniel Bélanger et Ses deux printemps



Isabelle Boulay, touchante dans j’ai souvenir encore



Tout l’hommage au grand Leonard Cohen



Les clins d’œil à La soirée du Hockey

et Aux belles histoires des pays d’en haut(Alexandre Glazunov [l’automne].

Et bien entendu Diane Dufresne, impériale qui « survolait » presque la scène

Les vrais héros, ce furent les musiciens. Cette masse sonore impeccable, juste, un mur du son à 300 avec chœurs et choristes et le maître d’œuvre Simon Leclerc. Nous lui devons une fière chandelle, donc mille mercis.