Un film d’horreur signé par trois Québécois

Après la relecture du classique Ça et la deuxième saison de Stranger Things, toutes deux attendues dans les prochaines semaines, le collectif de réalisateurs québécois succombe lui aussi à la nostalgie des années 1980. Le trio vient tout juste de terminer le tournage de Summer of ’84, son tout premier film d’horreur américain.

Attachés au projet Summer of ’84 depuis déjà deux ans, François Simard, Anouk Whissell et Yoann-Karl Whissell l’avouent d’entrée de jeu : ils ont eu « peur » en voyant arriver différents projets comme Stranger Things qui semblent, de prime abord, ancrés dans le même univers que Summer of ’84.

Photo Pierre-Paul Poulin

« On a été inquiets. Mais dès qu’on a regardé Stranger Things, on a vu que c’était complètement différent de notre projet. On ne touche pas au fantastique : tout, dans Summer of ’84, est réaliste », explique François Simard, aux côtés de ses complices Anouk Whissell et Yoann-Karl Whissell.

C’est la première fois que le trio de réalisateurs se glisse derrière la caméra depuis la sortie de Turbo Kid en 2015. Bien qu’il n’ait pas fait sonner la caisse au box-office, ce long-métrage de science-fiction a réussi à s’élever au statut de film-culte, tant au Québec qu’aux États-Unis et en Asie, où il a fait la tournée des festivals et récolté une vingtaine de prix.

C’est d’ailleurs Turbo Kid qui a permis d’attirer l’attention des scénaristes (Matt Leslie, Stephen J. Smith) et producteurs (Gunpowder & Sky) de Summer of ’84, tous américains, sur le collectif RKSS (Roadkill Superstar).

« Intense » et « violent »

Cette fois-ci, les trois complices délaissent la science-fiction pour se tourner vers l’horreur. Ils mettent en scène les péripéties d’un adolescent qui, convaincu que son voisin est le tueur en série sadique qui fait la manchette, décide de mener son enquête avec l’aide de ses amis.

Les fans de Turbo Kid découvriront ainsi une nouvelle facette du collectif RKSS avec un film plus sérieux, mais également beaucoup plus sombre.

« Turbo Kid était très lumineux, plein d’espoir. Mais Summer of ’84 est plus sombre, très intense, et, même s’il est moins violent, il est très réaliste. C’est un film de tueur en série, après tout », souligne François Simard.

Le tournage de Summer of ’84 à Vancouver s’est terminé plus tôt ce mois-ci. De retour à Montréal depuis quelques jours seulement, les trois réalisateurs planchent actuellement sur le montage du long-métrage, attendu sur les écrans en 2018.

Suites potentielles

Alors qu’une suite de Turbo Kid est actuellement en chantier, il se pourrait très bien que Summer of ’84 engendre lui aussi des chapitres supplémentaires dans les années à venir. Mais les trois réalisateurs se font prudents à ce propos.

« Il n’y a rien du tout d’officiel ou de concret. Mais il y a un fort potentiel pour des suites », avance Anouk Whissell.

Le film Summer of ’84 est attendu en 2018. Il mettra en vedette Graham Verchere (Fargo), Tiera Skovbye (Riverdale) et Rich Sommer (Mad Men).