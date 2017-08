Assez de caractère ?

Depuis sa nomination au poste de directeur-général, Kavis Reed a mentionné à plusieurs reprises qu’il avait bâti sa formation avec des joueurs de caractère. C’est possiblement cette semaine qu’on verra s’il a fait ou non les bons choix.

Après avoir subi une défaite gênante à Toronto, les Alouettes affronteront l’équipe de l’heure dans la LCF, les Blue Bombers de Winnipeg, dès jeudi, au Stade Percival-Molson. Et seulement avec deux entraînements complets derrière la cravate.

Si les Montréalais veulent sortir victorieux de cet autre duel important, ils devront mieux exécuter leur stratégie, mais aussi de démontrer du caractère. En fait, c’est une rencontre qui servira de baromètre pour le reste de la saison.

«Après avoir joué de la façon comme on l’a fait à Toronto, il faut prouver que c’était simplement une erreur de parcours, a expliqué le joueur de ligne offensive Kristian Matte. Il y a plusieurs gars dans ce vestiaire qui ont perdu de gros matchs au cours de leur carrière et qui ont rebondi lors de la semaine suivante.

«Comme professionnel, il faut savoir mettre cela de côté et de livrer une performance comme nous en sommes capables.»

Depuis trois saisons, on a l’impression de vivre le jour de la marmotte. Après une partie encourageante, les joueurs des Alouettes trouvent une façon de trébucher et de revenir à la case départ.

«Comparativement aux autres campagnes, on a été compétitifs lors de nos revers cette année, a ajouté Matte. C’est souvent une séquence qui change l’allure du match comme ce fut le cas à Winnipeg.

«Par contre, c’est le temps de mettre nos casques durs et nos bottes afin qu’on se mettre au travail.»

Un sentiment d’urgence

Malgré leur rendement décevant contre Toronto, les joueurs des Alouettes n’auraient pas cru bon de tenir une réunion d’équipe avant l’entraînement d’hier. Du moins, les membres de l’attaque ne l’ont pas fait en dépit d’une faible récolte de neuf premiers essais et un total de 163 verges.

«Je ne crois pas que c’était nécessaire parce que nous avons plusieurs vétérans au sein de notre unité, a indiqué le quart Darian Durant. Nous n’avons pas beaucoup de recrues et tout le monde connait très bien le sentiment d’urgence qu’on doit avoir.

«On sait à quel point on a mal joué lors de notre dernier match. Je ne crois pas qu’on doit continuer de ressasser le passé. Quand un match est terminé, c’est fini.»

Par contre, John Bowman aurait pris la parole devant ses coéquipiers pour donner son point de vue de la situation.

«Il dit que ce n’était pas parce qu’on n’était pas prêts ou amochés. C’était une question de concentration avant tout et d’être prêts à tous les jeux qui sont tous importants durant un match, a raconté Durant. Il a ajouté que tout le monde doit penser à ce qu’ils doivent faire pour obtenir du succès à chaque séquence.»

Pour ce qui est de la rencontre de jeudi, le pivot de 35 ans ne croit pas que c’est un test de résilience pour les Alouettes.

«Je ne mettrais pas trop l’emphase sur la signification de ce match, a-t-il précisé. On doit simplement jouer du meilleur football et à apprendre à battre de bonnes formations. Il faut croire en nos moyens.»

Une mémoire à court terme

Du côté de Jacques Chapdelaine, il estime que sa troupe doit avoir une mémoire à court terme après une prestation difficile.

«On doit oublier notre défaite sur le plan émotif et apprendre de celle-ci, a affirmé l’entraîneur-chef des Alouettes. On a une meilleure formation de ce qu’on a démontré à Toronto. On peut beaucoup mieux faire.

«Nous sommes déçus, mais pas découragés. On a réalisé ce qu’on a fait et doit regardé vers l’avant.»