Doc Mailloux à Alexandre Taillefer: «Tu as beau avoir de l’argent, ce n'est pas un outil pour faire taire l’autre»

Après les violentes manifestations de dimanche à Québec, le Doc Mailloux est revenu sur la publication Facebook d’Alexandre Taillefer dans lequel l’homme d’affaires affirmait qu’il ne voulait pas dialoguer avec les gens de La Meute.

Pendant l’émission Le Doc Mailloux et Josey diffusée au FM93, le célèbre psychiatre a affirmé que comme la grande majorité des Québécois, Alexandre Taillefer ne comprend pas ce qu’est la liberté d’expression.

«À titre de psychiatre, [...] j’observe que la liberté d’expression n’est pas comprise au Québec. La liberté d’expression consacrée par la Charte, c’est le droit de dire des choses qui vont déplaire à l’autre et de choquer l’autre. Alors là, Alexandre a la méchante habitude de vouloir faire taire celui qui n’est pas d’accord avec lui.»

Le Doc Mailloux pense qu’Alexandre Taillefer devrait quitter le Canada s’il ne veut pas entendre des opinions divergentes aux siennes.

«Alexandre, change de track ou change de pays. Ici, on a une Charte qui permet de dire des choses qui vont te déplaire, mon Alexandre.»

Le psychiatre en a même ajouté en déclarant que la fortune de l’homme d’affaires ne lui procurait pas le droit de réduire les gens au silence.

«Quand tu dis des bêtises, [...] tu as le droit de t’exprimer, mais l’autre qui va te déplaire et te choquer a le même droit que toi. Tu as beau avoir de l’argent, Alexandre, ce n'est pas un outil pour faire taire l’autre», a-til conclu.