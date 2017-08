Durant demeure calme

Même s’il a connu une sortie très difficile à Toronto, Darian Durant est loin d’appuyer sur le bouton panique.

Le quart des Alouettes n’a récolté que 93 verges de gains aériens en 14 passes complétées. Il s’agissait de la troisième fois depuis 2009 qu’il n’atteignait pas le cap des 100 verges au cours d’un match.

Avant samedi, il en avait amassé 95 en plus d’être intercepté à trois reprises contre les Tiger-Cats de Hamilton, le 16 juillet 2011.

«Tu ne peux pas y penser et je ne peux pas m’en faire pour cette partie. Je dois simplement continuer de jouer. Pour moi, celle de Toronto appartient déjà au passé, a mentionné Durant.

«Maintenant, je suis concentré sur le fait de rebondir et de regarder vers l’avant.»

Même s’il est un féroce compétiteur, Durant a la fâcheuse habitude de commettre des interceptions au mauvais moment. C’est encore arrivé samedi, et ce, dès la première visite des Alouettes dans la zone payante.

Pas l’affaire d’un seul homme

À l’instar de son point de presse d’après-match, Jacques Chapdelaine a défendu son quart-arrière après l’entraînement de sa formation, hier après-midi.

«C’est certain que Darian aurait voulu avoir de meilleures lectures sur certaines séquences, a indiqué l’entraîneur des Alouettes. Par contre, les tracés de certains receveurs n’étaient pas assez précis. On a mal joué.

«Si on avait eu seulement des courtes séquences à l’attaque, je serais plus préoccupé, mais ce n’est pas le cas. On a eu des éléments qui ont fonctionné et j’ai vu plusieurs possibilités de succès.»

Tyrell Sutton a sauté sur le terrain pour la période d’échauffement avant de retraiter au vestiaire. Il a bénéficié d’un congé selon les dires de son entraîneur-chef Jacques Chapdelaine. Cependant, avec une courte semaine d’entraînements où tous les exercices sont calculés à la minute près, c’est une explication qui est difficile à avaler. Il ne serait pas surprenant que Brandon Rutley soit le partant pour une troisième fois cette saison.

Chez les secondeurs, Dominique Tovell n’a pas pratiqué en raison d’une blessure mineure au genou. Anthony Sarao l’a remplacé et on aimerait le voir en uniforme contre Winnipeg. On aurait enfin une idée de ce qu’il a dans le ventre.