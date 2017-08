Jerry Lewis en cinq films

Décédé dimanche à l’âge de 91 ans, l’humoriste et comédien américain Jerry Lewis laisse derrière lui une filmographie imposante marquée par de nombreuses comédies à succès, mais également par quelques rôles dramatiques qui lui ont permis de prouver qu’il pouvait aussi émouvoir son public. Voici cinq films importants de sa carrière :

C’est à l’âge de 23 ans que Jerry Lewis fait ses débuts au grand écran dans cette comédie qui met aussi en vedette son complice, le chanteur Dean Martin. Lewis et Martin joueront ensemble dans une quinzaine d’autres films avant de mettre fin à leur collaboration au début des années 1960.

Mal accueillie par certains critiques lors de sa sortie aux États-Unis, cette comédie est aujourd’hui considérée par plusieurs comme l’un des chefs-d’œuvre de Jerry Lewis. À la fois réalisateur et vedette principale du film, Lewis y incarne un misogyne qui trouve un emploi dans une maison de jeunes filles.

Docteur Jerry et Mister Love (1963)

Un classique que plusieurs considèrent comme le film le plus connu de Jerry Lewis. Dans cette parodie de Dr Jekyll et Mr. Hyde, le célèbre comique incarne un professeur de chimie timide qui, grâce un élixir qu’il a inventé, se transforme en un homme séduisant et charmeur. Un remake mettant en vedette Eddy Murphy a été réalisé en 1996.