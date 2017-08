Le monde est stone

J’ai été profondément bouleversée par la beauté des acrobaties, des arrangements, des interprétations (surtout Safia Nolin dans Le blues du businessman) et très touchée que Luc Plamondon, présent ce soir-là, ait droit à une ovation debout.

Mais savez-vous ce qui m’a le plus touchée ? C’est de voir à quel point une œuvre culturelle pouvait rassembler autant de gens et provoquer autant d’enthousiasme et, disons-le, de fierté. Ça en dit long sur le pouvoir de l’art.