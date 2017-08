Le Québec encore champion national au baseball junior

Le Québec est demeuré roi et maître incontesté aux championnats canadiens de baseball junior, où les représentants de la Belle Province ont savouré de brillante manière la conquête de la médaille d’or pour une quatrième année consécutive, dimanche, à Gatineau.

Non seulement l’effectif à la fleur de lys a complété le tournoi avec une fiche immaculée de six victoires en autant de rencontres, mais elle a été un véritable rouleau compresseur à chacune de ses sorties, à l’exception du match ultime. Les Québécois ont conservé leur couronne grâce à une victoire de 5-3 en finale sur Ontario-1, finissant la compétition avec 61 points marqués.

Champions de la saison régulière dans la Ligue de baseball junior élite (LBJÉQ), les Diamants de Québec avaient le plus fort contingent de membres au sein de la formation provinciale. Et 12 des 18 joueurs médaillés d’or provenaient de la région de Québec!

«Peu importe le sport que j’ai fait, j’ai rarement vu une équipe aussi dominante, a lancé l’entraîneur-chef Dominik Walsh, qui remplit les mêmes fonctions avec les Diamants. Nous avons connu un parcours incroyable.»

Structure efficace

Remis de ses émotions malgré une «nuit très, très courte», le pilote québécois a vanté la structure de développement du baseball d’élite pour expliquer les succès répétitifs sur la scène nationale de l’équipe du Québec. Le Québec a d’ailleurs maintenant remporté ses 21 dernières rencontres à ce tournoi.

«C’est clair que le calibre de notre ligue [LBJÉQ] est très élevé, a souligné Walsh, épaulé par le gérant rival Jean-Nicolas Blanchet, des Alouettes de Charlesbourg, pendant le tournoi. Je ne sais pas si les ligues juniors sont aussi organisées dans le reste du Canada que la nôtre et si leurs meilleurs joueurs y jouent, ou s’ils s’en vont jouer dans les ligues d’été aux États-Unis.

«Puis, nos joueurs s’en vont là en mission. Pour eux, c’est le summum de leur saison. Il va falloir se rendre compte que le Québec est une puissance et que nos structures de développement, avec les sports-études, rapportent. Le baseball est un sport à développement tardif et on voit les résultats après 21 ans.»

Le joueur d’avant-champ Jean-Philippe Chagnon (Alouettes) a été élu meilleur frappeur, lui qui a conservé une impressionnante moyenne au bâton de ,650 durant ces championnats canadiens. «Si on avait donné le choix aux entraîneurs de la ligue, je ne pense pas qu’il aurait été le premier choix. On l’a vu s’améliorer au fil des ans», a mentionné Walsh au sujet du cogneur.

Sans point ni coup sûr

Si Chagnon a excellé à l’offensive, le lanceur Vincent Ruel (Diamants) en a fait tout autant au monticule, réalisant un match sans point ni coup sûr (6 manches) en demi-finale contre Ontario-2. L’histoire aurait pu être toutefois bien différente en raison d’un incident survenu deux semaines plus tôt.

«Il y a deux semaines, il a été atteint au visage par une flèche. Le lendemain, il n’avait aucun symptôme de commotion. Il est revenu au jeu par miracle!», a raconté Walsh, qui se tourne maintenant vers les séries dans le circuit junior qui s’amorceront jeudi soir.