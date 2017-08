«Les Simone» continuent d’en baver

N’en déplaise à ceux et celles qui trouvaient les héroïnes de Kim Lévesque-Lizotte «pas assez féministes», l’auteure persiste et signe. Pour le meilleur et pour le pire, la deuxième saison des Simone continue de montrer des personnages féminins bourrés d’imperfections.

C’est du moins ce qu’on retient du visionnement des quatre premiers épisodes de cette seconde année, qui seront offerts en exclusivité sur Véro.tv dès mercredi, quelques semaines avant leur diffusion à Radio-Canada.

Quand la série a quitté l’antenne l’automne dernier, le trio formé de Maxim (Anne-Élisabeth Bossé), Laurence (Rachel Graton) et Nikki (Marie-Ève Perron) filait un mauvais coton. La première nageait en pleine crise existentielle. Un peu (beaucoup) perdue depuis son déménagement à Montréal, elle peinait même à gérer ses amours, coincée entre son ex François et son voisin plombier. Dépressive, la seconde avait finalement trouvé la force de laisser son copain musicien volage, tandis que Nikki, la barmaid-artiste peintre devenue prostituée de luxe, était victime d’un grave accident de vélo. Au bord du gouffre, les trois amies avaient alors fait le pacte de «tout se dire».

Mais quand l’action reprend, deux mois plus tard, leurs belles paroles ne tiennent déjà plus. Maxim suit des cours de sciences politiques à l’université, mais complique sa vie amoureuse pour aucune raison valable. De son côté, Nikki risque de perdre son condo. Quant à Laurence, elle fréquente le gars parfait (Julien Hurteau), mais elle s’ennuie du salaud qui l’a blessée (David Giguère). Point positif : sa carrière de chroniqueuse culturelle progresse.

«Laurence est plus proactive, insiste Kim Lévesque-Lizotte, qui signe les textes avec Louis Morissette. Elle n’est plus en train de boire toute seule chez elle. Mais comme dans la vie, quand une relation prend fin, certaines émotions restent. Ça peut prendre du temps.»

Jointe au téléphone, l’auteure souhaite qu’on perçoive la deuxième saison des Simone comme une œuvre de fiction personnelle et non un pamphlet féministe, comme certains espéraient au départ.

«Mon but, ce n’est pas de montrer les comportements que toutes les femmes devraient adopter», souligne celle qui planche déjà sur une troisième saison.

Nouveaux personnages

Quelques visages connus rejoignent la distribution des Simone cet automne, à commencer par Sébastien Ricard. L’acteur et rappeur incarne un propriétaire de galerie qui s’intéresse aux toiles de Nikki, laquelle hérite de Linda Sorgini et René Gagnon comme parents. Pour sa part, Normand Daneau (La vie, la vie) campe un professeur de sciences politiques, et plus tard cette saison, Isabelle Vincent interprètera une chef de parti politique.

Plus dramatique

Plus sombres, ces premiers épisodes réalisés par Ricardo Trogi annoncent une saison plus dramatique que comique. Même le personnage d’Élizabeth, la sœur banlieusarde de Maxim délicieusement interprétée par Karine Gonthier-Hyndman, montre son côté plus sombre.

Quant à Sylvie Potvin, qui provoquait les rires à tous coups l’an dernier, elle sera de retour en deuxième moitié de saison, assure Kim Lévesque-Lizotte. Quelques répliques punchées continuent toutefois de pimenter chaque demi-heure. Par exemple, quand Élizabeth demande à Maxim de venir lui prêter main-forte pour rénover sa maison, cette dernière lui lance : «Ce n’est pas de mon aide que t’as de besoin. Invente-toi un cancer, pis appelle Chantal Lacroix.»

La première saison des Simone attirait en moyenne 820 000 téléspectateurs chaque semaine, selon les données confirmées de Numéris.

► ICI Tou.tv Extra offre les 6 premiers épisodes des Simone – saison 2 sous l’onglet Véro.tv dès mercredi.