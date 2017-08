Les tops et les flops...

Avec des recettes de plus de 5,5 M$ chacun, De père en flic 2 et Bon Cop, Bad Cop 2 ont en effet réussi l’exploit de devancer des grosses pointures hollywoodiennes comme Wonder Woman, Spider-Man et Les Gardiens de la Galaxie au classement des films les plus populaires au box-office québécois cet été. Selon les statistiques de l’agence Cinéac, De père en flic 2 figure même au second rang des films les plus lucratifs au box-office de la province en 2017, juste derrière La Belle et la Bête (voir tableau). Bon Cop, Bad Cop 2 suit au troisième rang et devance notamment Les Gardiens de la Galaxie 2 et Détestable moi 3.