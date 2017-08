Rachelle Lefevre donnera la réplique à Caroline Dhavernas

Rachelle Lefevre retrouvera Caroline Dhavernas dans Mary Kills People. La série canadienne-anglaise qui brosse le portrait d’une urgentologue (Dhavernas) qui aide illégalement des patients en phase terminale à mourir reprendra l’antenne l’an prochain.

Selon Deadline, Rachelle Lefevre jouera un personnage prénommé Olivia, qu’on décrit comme une «femme mystérieuse qui connaît le passé de Mary». Il s’agit en quelque sorte de retrouvailles pour Caroline Dhavernas et Rachelle Lefevre. Les deux actrices québécoises apparaissaient toutes deux au générique de Off the Map, cette série américaine créée par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal) qui n’était restée en ondes que 13 semaines à ABC en 2011. Originaire de Montréal, Rachelle Lefevre s’est fait connaître aux États-Unis grâce au rôle de Victoria dans Twilight. Elle a également tenu la vedette d’Under the Dome durant trois saisons à NBC entre 2013 et 2015.

La suite de Mary Kills People sera tournée à Toronto. Les premiers tours de manivelle doivent être donnés dans quelques jours. Au Canada, la série est diffusée sur Global. Aux États-Unis, elle peut être vue sur Lifetime.