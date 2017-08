Voici la série à écouter si vous avez tripé sur le film The Wolf of Wall Street

Le film The Wolf of Wall Street avec Leonardo DiCaprio et Margot Robbie a fait énormément réagir lors de sa sortie en 2013, mais voilà que les admirateurs du film oscarisé pourraient bien tomber sous le charme de la série White Gold désormais disponible sur Netflix.

Avec nul autre que Ed Westwick (Chuck Bass dans Gossip Girl, oui oui!) comme tête d’affiche, cette nouvelle émission raconte l’histoire d’un vendeur prêt à tout pour réussir.

Le personnage de Vincent Swan, interprété par Ed Westwick, ressemble en plusieurs points au personnage interprété par DiCaprio dans The Wolf of Wall Street. Ce dernier aime faire la fête avec de jolies femmes, dépenser des tonnes d’argent et surtout il n’a pas la langue dans sa poche.

La série de BBC two, White Gold, est présentement sur Netflix. Une deuxième saison a d'ailleurs été confirmée pour l'an prochain.