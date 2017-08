[AUDIO] Stéphane Gendron raconte comment il a probablement empêché une femme de s'enlever la vie

L’animateur de radio Stéphane Gendron a su percevoir les signes de détresse chez une femme dans la nuit de lundi à mardi. Sentant que le pire pouvait arriver en voyant une publication sur Facebook, il a été en mesure d’obtenir les coordonnées de la dame à temps pour les transmettre à la Sûreté du Québec (SQ).

Gendron a raconté cette histoire sur les ondes d’Énergie 98,9, mardi matin.

«Hier soir, 00H30, [...] je regarde mon fil d’actualités comme bien du monde accro, je vois le message d’une dame. Tu vois que ça n’allait pas bien à la lecture. Le texte était intéressant. Je vous le dis, j’ai accroché sur la qualité du texte, mais l’intensité... C’était quelque chose ce qu’elle a écrit! Je me suis dit: "ça y est, cette femme–là, ça ne va pas bien".»

L’animateur lui a par la suite demandé ce qui se passait. La dame a répondu en indiquant qu’«elle était heureuse et que tout était en train de se régler».

«Je me suis dit: "ah non, ce n’est pas vrai." Je regarde l’heure, il est minuit. J’en peux plus, je viens de faire huit heures de radio. J’étais au bout et je venais d’aller faire une ride sur l’autoroute... rouler pour me faire du fun. Là, j’ai dit: "je suis plus capable. Ce n'est pas vrai que ça vient d’atterrir dans ma cour"», a-t-il ajouté.

«Je me suis senti poche. Je vous raconte cela et j’ai quasiment honte, mais j’ai eu le feeling de dire : "au diable, moi je m’en vais me coucher"», a avoué l’animateur de radio.

Se sentant trop mal, l’animateur de radio, qui se dirigeait dans une autre pièce rebrousse chemin et tente de prendre contact avec elle pour avoir son numéro de téléphone.

«Je retourne dehors parce que c’est la seule place où tu peux avoir du réseau... et il me restait 8% [de batterie] sur mon téléphone. Je décide d’aller y écrire en privé, à la dame. Je vais voir sur sa page. Imaginez-vous donc, une femme début trentaine, gros max, avec un petit enfant de cinq ans qu’elle avait dans ses bras, un petit garçon. J’y écris, j’y dis : "madame, ça va pas là." Tu ne lui demandes pas comment ça va, ça ne va pas. Elle me répond et elle m’explique qu’elle a les outils prêts pour son suicide», raconte-t-il.

«Je suis un peu cave, je ne suis pas formé pour intervenir, mais c’est comme si mon adrénaline... J’ai dit : "madame, arrêtez-moi cela tout de suite. Ce n’est pas le moment." [...] J’y ai dit : "écoutez, ce qu’il faut faire madame... prenez un break, ce n’est pas le moment. Je sais qu’il n’y a pas de bon moment, mais celui-là, ce n’est pas le bon, il faut que je vous parle. Alors, donnez-moi votre numéro de téléphone." Elle revient en disant : «j’ai pris mes médicaments, c’est commencé, ça va passer." J’y dis : "écoutez, arrêtez-moi ça tout de suite, c’est quoi votre numéro de téléphone." Elle a fini par me le donner», poursuit Gendron.

Après avoir pris des captures d’écran de la conversation et avoir réfléchi à la situation, l’animateur de radio affirme qu’il ne se sentait pas outillé pour appeler la dame. Il décide de transmettre les informations à la SQ. Un peu plus tard, il a l’information que les policiers sont sur place et que la femme est toujours vivante.

Un soulagement est perceptible en ondes lorsqu’il raconte ce bout de l'histoire à ses collègues.

Gendron ne sait toujours pas ce qui advient de cette femme, mais il lui a réécrit ce matin pour avoir de ses nouvelles.

Il lui a dédié la chanson The Climb de Miley Cyrus à la fin du segment.

Voici l’extrait complet :