Enfin un rayon de soleil

Pour arriver aux séries éliminatoires en MLS, le jeu est simple. Une équipe doit aligner à un moment ou l’autre de la saison une séquence de victoires. Je ne vous explique pas ici la théorie de la relativité, simplement un fait qui se mesure depuis plusieurs saisons.

Samedi, l’Impact a confirmé sa bonne forme avec une victoire convaincante face au Real Salt Lake. Et comme on peut le constater, la défense a joué un rôle majeur dans les succès de l’équipe. Dans cette séquence, le XI montréalais a accordé seulement deux petits buts. Je l’ai mentionné plusieurs fois depuis quelques années, c’était un chantier sur lequel les hommes de Mauro Biello devaient se pencher.

Malgré tout, il serait déplacé de ma part de ne pas souligner la tenue offensive du club au cours de ces quatre matchs. Onze buts marqués avec comme principale dynamo Ignacio Piatti plein d’un enthousiasme renouvelé.

Du match de samedi, je retiendrai aussi – mis à part la victoire — le fait que plusieurs joueurs ont mis l’épaule à la roue et plus particulièrement trois jeunes Québécois.

Anthony Jackson-Hamel, Samuel Piette et Louis Béland-Goyette ont tous très bien joué et ont été à la hauteur du défi. En tant qu’ancien joueur et formateur du Québec, c’est très plaisant à voir.

Dans cette veine, je souhaite que les David Choinière, Ballou Tabla et autres jeunes joueurs puissent continuer à s’affirmer comme le futur du bleu-blanc-noir. Leurs performances démontrent que les efforts des clubs et des régions de la province jumelés à ceux de l’Académie peuvent propulser ces jeunes talents au niveau professionnel. Ils peuvent jouer des rôles importants en MLS et même ailleurs dans le monde.

Faire table rase

D’un point de vue défensif, avec le retour de Hassoun Camara, l’addition de Deian Boldor et la renaissance de quelques autres, il semble que l’Impact ait trouvé une solidarité, un jeu collectif assez solide pour continuer à améliorer la colonne statistique des buts encaissés.

Offensivement, tout le monde participe. Pour la suite des choses, on espère le retour en forme d’Andres Romero. Et si seulement Dominic Oduro devait se réveiller de son hibernation, le XI montréalais aurait en main les cartes pour bâtir sur cette séquence de succès.

Même si la saison 2017 est loin d’être parfaite, l’Impact a su se maintenir à proximité de la ligne rouge. Malgré un début de saison accroché, il pourrait finir en crescendo faisant oublier les premiers mois plus difficiles.

C’est fou ce que quelques mois peuvent tout changer en MLS.

Des circonstances propices

Sujet assez chaud présentement à Montréal : le futur de Nacho Piatti.

Même s’il reste un peu moins d’un an à son contrat, il n’y a plus de doute que l’Argentin est en train de renégocier son avenir avec l’Impact.

Sans l’ombre d’un doute, tout le monde et sa sœur peuvent comprendre qu’il est essentiel au bleu-blanc-noir depuis quelques années.

Toutefois, je trouve les circonstances particulières. Oui, Piatti a toujours été et continue à être productif offensivement. Mais dernièrement, sa participation, son engagement en matchs est plus intense. Son attitude, son agressivité et son énergie se sont décuplées depuis peu.

Avant, on avait l’impression que c’était intermittent. Pour ma part, ça n’arrivait pas assez souvent, particulièrement en début de saison et à plusieurs autres occasions précédentes.

Pourquoi joue-t-il de cette façon depuis le match des étoiles ? Parce qu’il renégocie ? Pourquoi ne l’a-t-il pas fait plus souvent au cours des premières années ? Je souhaite que l’Impact prolonge son contrat, mais pour une seule année de plus, jusqu’en 2019. À ce moment, les deux parties décideront de la direction à prendre à long terme.

À titre comparatif, on peut prendre le dossier de Dominic Oduro. Bien qu’il ne soit pas aussi talentueux ou important que Piatti, le Ghanéen a connu ses meilleurs moments en fin de saison dernière, juste à temps pour signer une prolongation. Avant cette séquence, il n’avait jamais été aussi bon... et depuis son renouvellement, ses performances ne sont pas au même niveau.

Par moment, les joueurs semblent trouver l’interrupteur de performance en même temps qu’ils aiguisent leur crayon pour signer un nouveau pacte.