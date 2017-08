Félix Auger-Aliassime franchit le premier tour des qualifications

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a disposé du Japonais Hiroki Moriya en deux manches identiques de 6-3, mardi à New York, dans un match de premier tour des qualifications aux Internationaux des États-Unis.

Occupant le 227e rang de l’ATP, le vainqueur a eu besoin de 67 minutes pour venir à bout du détenteur de la 214e place mondiale.

Effectuant un retour à la compétition après avoir été ennuyé par une blessure au poignet, Auger-Aliassime a claqué les six as de l’affrontement, son premier depuis le Challenger de Blois, en France, au mois de juin. Cependant, il a commis six doubles fautes, comparativement à cinq pour son opposant.

Le gagnant a mis la main sur 60 des 101 points joués, en plus de réaliser quatre bris en six occasions.

À l’étape suivante, le représentant de la Belle Province aura une tâche plus ardue devant lui, car il se mesurera à l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky, quatrième tête de série des qualifications et 97e raquette de la planète. L’ancien 31e joueur au monde a liquidé le Russe Alexey Vatutin 6-2 et 6-1, mardi.

Pour sa part, le Montréalais de 17 ans avait précédemment raté les Challengers de Gatineau, de Granby et de Winnipeg cet été, ainsi que la Coupe Rogers, en raison de ses ennuis physiques.