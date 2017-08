Jacory Harris attend sagement son tour

MONTRÉAL - Confiné à un rôle de substitut chez les Alouettes de Montréal depuis le début de la saison, le quart-arrière Jacory Harris fait preuve d’une certaine résilience et d’une attitude exemplaire.

«Mon rôle en ce moment est d’être une personne positive», a-t-il résumé simplement, mardi, au terme de l’entraînement de l’équipe.

«Quand je pense à Jacory Harris, la première chose qui me vient en tête, c’est qu’il est amusant, c’est un gars qui a un bon sens de l’humour, qui est souriant et je dirais même loufoque, a qualifié le Québécois Luc Brodeur-Jourdain, qui travaille étroitement avec les quarts à titre de joueur de centre. Mais quand vient le temps d’être sur le terrain, Jacory est un gars sérieux.»

Encore mardi, l’Américain de 27 ans prenait plus souvent qu’autrement des répétitions fictives pendant que le quart numéro 1 Darian Durant s’entraînait directement avec l’unité offensive. Derrière, Harris et Drew Willy simulaient les mêmes jeux et pointaient la direction où ils auraient choisi d’envoyer le ballon.

«Tous les quarts-arrière, on s’appuie l’un et l’autre, a estimé Harris. Il faut être prêt et concentré à saisir l’opportunité. On ne sait jamais quand on va être envoyé pour jouer dans un match. Et il faudra alors avoir une production aussi bonne que le partant. C’est mon travail d’être prêt en tout temps.»

«Le travail des quart-arrière est très important, a pour sa part reconnu l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine. Même si tu es troisième et que tu n’as beaucoup de répétitions, il faut que tu te prépares de la même façon que si tu étais le premier.»

Gravir les échelons

Preuve que Harris fait bien depuis le début de la campagne (et pas seulement dans le vestiaire), les Alouettes n’ont pas hésité à envoyer le quart Vernon Adams fils sous d’autres cieux, la semaine dernière, par le biais d’une transaction avec les Roughriders de la Saskatchewan.

«Une raison pour laquelle on a pu transiger Vernon Adams, c’est qu’on a pu voir, pendant la semaine de relâche, que les autres quarts faisaient bien derrière», a lui-même constaté Chapdelaine.

«Vernon est un joueur fantastique et il a une superbe opportunité en Saskatchewan, a plutôt réagi Harris en vantant son ancien coéquipier. Je suis heureux pour lui.»

Durant et Rutley dans la mêlée

Limité à 93 verges de gains par la passe dans la défaite de 38-6 des Alouettes contre les Argonauts de Toronto samedi dernier, Durant sera à nouveau le quart-arrière partant, ce jeudi à Montréal, contre les Blue Bombers de Winnipeg.

Harris demeurera sur le qui-vive, tout comme Willy, qui a d’ailleurs été utilisé en fin de quatrième quart face aux Argonauts. Par ailleurs, le demi offensif Brandon Rutley risque fortement d’être envoyé dans la mêlée. En défensive, Chapdelaine confirme que le secondeur Anthony Sarao est l’homme tout désigné pour remplacer Dominique Tovell, qui doit suivre le protocole de gestion des commotions cérébrales.

Un seul objectif : la Coupe Grey

MONTRÉAL - À 27 ans, Jacory Harris a appris que le sort de l’équipe est toujours ce qui doit primer et rien ne semble plus important pour lui actuellement que la Coupe Grey.

«C’est toujours difficile de ne pas jouer quand tu es un compétiteur, mais en même temps, tu comprends en vieillissant que ce qui compte davantage, c’est l’équipe, a mentionné le quart-arrière substitut des Alouettes, mardi. C’est moins à propos de toi. J’ai appris ça au fil des ans chez les professionnels. Tant et aussi longtemps que tu contrôles ce que tu peux contrôler, ça va aller. Je supporte Darian [Durant], je supporte Drew [Willy], je supporte Matt [Shiltz] et quiconque étant là. En bout de ligne, on veut la Coupe Grey et on a intérêt à ce que tout le monde soit bon.»

Ancienne gloire de l’Université Miami, Harris a constamment été le principal joueur de son équipe durant sa jeunesse. Dû à son rôle actuel avec les Alouettes, il se dit prêt à tout pour aider la formation montréalaise. On l’a même vu demeurer un peu sur le terrain, au terme de l’entraînement de mardi, pour pratiquer des longues remises.

«On blaguait à la fin de l’entraînement et je disais que je n’avais jamais fait de remises, a-t-il expliqué. La raison est simple : je n’ai jamais vraiment été un joueur de soutien. Habituellement, ce sont les substituts qui font ça. Je n’ai jamais eu l’opportunité de faire ça.»

«Je sais que je ne ferai probablement jamais de remises durant un match, mais le plus que tu peux faire, tu le fais. Il faut toujours bien se préparer. On ne sait jamais.»