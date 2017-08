Le Finlandais Kimi Räikkönen prolonge chez Ferrari pour la saison 2018

PARIS | Ceux qui convoitent un volant chez Ferrari devront encore attendre: Kimi Räikkönen, doyen du paddock, a prolongé mardi son contrat avec la Scuderia pour la saison 2018, douchant les espoirs de plusieurs de ses concurrents de rejoindre la mythique écurie italienne.

«Ferrari annonce que la Scuderia Ferrari a renouvelé son accord technique et de course avec Kimi Räikkönen. Le pilote finlandais disputera donc pour l’équipe de Maranello le Championnat du monde 2018 de Formule 1», a annoncé la marque au cheval cabré dans un communiqué.

Ceux qui espéraient un grand chambardement au sommet de la F1 en 2018 devront eux aussi patienter. La retraite du Finlandais, qui aura 38 ans le 17 octobre, pouvait déclencher un jeu de chaises musicales. Cette annonce, au contraire, laisse augurer d’un statu quo sur les premières place de la grille l’an prochain.

On voit mal, en effet, l’Allemand Sebastian Vettel, leader du Championnat du monde, également en fin de contrat, quitter la Scuderia à l’intersaison, même si de ce côté rien n’a été officialisé.

Parmi les noms qui revenaient pour succéder au champion du monde 2007, déjà avec Ferrari, figurait en bonne place celui du jeune prodige Max Verstappen, 19 ans.

Son écurie, Red Bull, n’ayant guère envie de le laisser partir, la question est résolue pour un an. Mais le Néerlandais a prévenu, il envisagera d’aller voir ailleurs si Red Bull ne progresse pas face à Ferrari et Mercedes.

Statu quo

Son coéquipier australien d’origine italienne, Daniel Ricciardo, également pressenti à Maranello, ne devrait pas non plus changer de crémerie. Pas plus que le Mexicain Sergio Pérez (Force India).

Du côté de Mercedes, on n’attend pas plus de bouleversement. Le Britannique Lewis Hamilton est engagé jusqu’à fin 2018 et le Finlandais Valtteri Bottas, qui remplace Nico Rosberg, donne entière satisfaction et devrait obtenir une prolongation.

À plus long terme, selon les rumeurs de paddocks, les Flèches d’argent souhaiteraient attirer Vettel fin 2019, alors qu’Hamilton approchera de son trente-cinquième anniversaire.

Haas conservera le même duo de pilotes l’an prochain: le Français Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen.

D’autres ont des envies d’ailleurs, à l’instar de l’Espagnol Carlos Sainz Jr, qui ne cache pas envisager de quitter Toro Rosso s’il ne peut pas rapidement rejoindre la grande soeur Red Bull.

Son coéquipier russe Daniil Kvyat est lui menacé par ses résultats décevants, comme le Britannique de Renault Jolyon Palmer.

Envies d’ailleurs

L’Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde 2005 et 2006, s’interroge pour sa part toujours sur son avenir chez McLaren-Honda, dont le niveau de performance est encore très éloigné de ses ambitions.

Chez Sauber, enfin, les jeux sont ouverts avec l’arrivée d’un nouveau patron, le Français Frédéric Vasseur, et la reconduction du partenariat avec Ferrari pour la fourniture de moteurs.

Le revenant polonais Robert Kubica, 32 ans, et les espoirs monégasque Charles Leclerc, 19 ans, et français Pierre Gasly, 21 ans, sont sur les rangs pour une place dans la catégorie.

2018 sera la cinquième saison consécutive au sein de la Scuderia pour Räikkönen, de retour en 2014 après un premier passage entre 2007 et 2009.

Celui que l’on surnomme «Iceman» en raison de son impassibilité, a débuté sa carrière en F1 en 2001 avec Sauber.

L’année suivante, il s’est engagé avec McLaren-Mercedes, pour terminer deux fois vice-champion du monde en 2003 et 2005. Il s’est brièvement essayé au rallye entre 2010 et 2011, avant de revenir à la F1 en 2012, chez Lotus.

Neuf de ses vingt victoires en GP ont été décrochées au volant d’une Ferrari, neuf avec McLaren et deux avec Lotus.

Il a pris le départ de 263 courses, dont 122 sous les couleurs de la Scuderia, derrière seulement Michael Schumacher (179) et Felipe Massa (139).