Le premier frappeur idéal

Si vous aviez à définir le type du premier frappeur idéal de votre formation, quelles seraient ses qualités ?

En ce qui me concerne, j’aimerais bien qu’il affiche une moyenne de présence sur les sentiers de ,400 ou plus, qu’il soit rapide et qu’il puisse voler des buts.

Si ces critères rejoignent les vôtres, j’imagine qu’il ressemblerait à Rickey Henderson qui, au cours de 21 saisons, a terrorisé les lanceurs du baseball majeur. Au cours de sa carrière, Henderson a dominé avec 1406 larcins avec une moyenne de présence sur les buts de ,409.

Ce qui le place, possiblement, dans une classe à part, c’est qu’il était capable de frapper des circuits, car il en revendique 297 en carrière, dont 81 comme premier frappeur de sa formation, un record.

Le plus récent membre du Temple de la Renommée, Tim Raines, n’est pas vilain non plus, puisqu’il se rendait sur les buts avec une fréquence de ,385 grâce à sa moyenne au bâton de ,294 qui est supérieure à celle de Henderson.

De plus, sa moyenne de réussite au chapitre des vols de buts est supérieure à celle de Henderson.

Rose, pas un voleur de buts

Que diriez-vous de Pete Rose ? Le roi des coups sûrs avec 4 256 a affiché une fréquence de présences sur les buts de ,375 mais n’avait pas la réputation de voler des buts. Il n’en a réussi que 198.

Si on remonte dans le temps, deux noms viennent à l’esprit : Maury Wills et Lou Brock.

Wills, l’ancien des Dodgers, des Pirates et des Expos, se rendait sur les sentiers avec une moyenne de ,330 et il revendique 586 vols de vols en carrière. Sans beaucoup de puissance.

Quant à Brock, il a été le roi de vols de buts avec 938 avant d’être détrôné par Henderson et il a affiché une moyenne de présence sur les buts de ,343, mais avec plus de puissance que Wills.

Que dire maintenant du Japonais Ichiro Suzuki ? L’ancien des Mariners, des Yankees aujourd’hui avec les Marlins, a conservé une moyenne de présence sur les buts de ,335 avec un peu de puissance, mais plus de 500 buts volés.

Wade Boggs ?

Mais si je mentionnais le nom de Wade Boggs qui a passé 11 saisons avec les Red Sox, les Yankees et les Rays, pourrait-il vous intéresser comme premier frappeur de votre équipe ?

L’ancien joueur de troisième but n’a jamais été un voleur de buts. Il en a réussi seulement 24 en carrière. Par contre, il a connu sept saisons avec au moins 200 coups sûrs et il a enregistré quatre campagnes de suite avec au moins 200 coups sûrs et 100 buts sur balles !

Boggs a dominé sept fois la Ligue américaine pour la meilleure moyenne de présence sur les buts et il a maintenu une moyenne de ,415 à ce chapitre au cours de sa carrière.

Il ne représente pas le type conventionnel d’un frappeur de premier rang, mais il faut admettre qu’il excellait dans ce rôle.

De nos jours, les meilleurs candidats semblent être Billy Hamilton, des Reds ou encore Jose Altuve, des Astros.

Hamilton est sans doute le joueur le plus rapide des majeures et, encore l’autre jour, il l’a confirmé en marquant depuis le premier coussin sur un simple ! Toutefois, il ne peut voler le premier but comme en atteste sa moyenne de ,298 pour atteindre les sentiers.

Par contre, le petit joueur de 2e but des Astros, Altuve, est un aussi habile voleur de but que son rival, mais sa moyenne de fréquence sur les buts est supérieure à ,356 et il possède plus de puissance au bâton.

Quel serait votre choix ?

Un tour des buts extra-rapide

Certains frappeurs prennent le temps de savourer un long coup de circuit alors qu’ils contournent les sentiers. Mais ce n’est pas le cas d’Adam Rosales, des A’s d’Oakland qui, le 25 juin dernier, a contourné les buts en seulement 15,88 secondes après avoir cogné son quatrième circuit de la saison, contre les White Sox de Chicago... et ce n’était pas un circuit réussi à l’intérieur du terrain ! Quel changement avec Yasiel Puig, des Dodgers, qui a mis 32,1 secondes pour contourner les sentiers après avoir claqué un circuit contre les Mets de New York. Puig s’était d’ailleurs attiré des reproches de la part des joueurs des Mets.

La valeur n’attend pas...

... le nombre des années, comme le disait Corneille ! Après avoir lancé deux matchs sans point ni coup sûr dans les ligues mineures, Bob Forsch a été repêché en 26e ronde par les Cards de St. Louis en 1968. Il est le seul artilleur des Cards à avoir réussi deux matchs sans point ni coup sûr. Son premier, le 16 avril 1978 contre les Phillies et le second, le 26 septembre 1983 contre les Expos. Il est décédé le 3 novembre 2011 à l’âge de 61 ans, moins d’une semaine après avoir effectué le lancer protocolaire du septième match de la Série mondiale. Lui et son frère Ken forment le seul duo de frères à avoir lancé un match sans point ni coup sûr.

Judge ou Mantle ?

Lorsque Aaron Judge a canonné une balle à 495 pieds, au début de juin, les amateurs n’en revenaient pas. Évidemment, ces amateurs n’avaient pas vécu l’époque des Mickey Mantle, Jose Canseco et cie. Car, Mantle revendique les deux plus longs circuits de l’histoire. Il a établi le record incontesté en 1960 au Tiger Stadium de Detroit avec un circuit qui a franchi une distance estimée à 643 pieds!!! Il avait aussi expédié une balle à 565 pieds en avril 1953, aux dépens du lanceur Chuck Stobbs. Jose Canseco, l’homme aux muscles gonflés de stéroïdes, a expédié un tir de Mike Flanagan, des Jays, à 540 pieds du marbre dans la série de championnat de 1989.

Willie Mays, le plus doué ?

Quand on parle de joueur complet, on parle d’un athlète qui possède cinq talents exceptionnels, soit frapper avec puissance, pour une bonne moyenne, un bras puissant et précis et être rapide autant en défense que pour voler des buts. Immédiatement, le nom de Willie Mays nous vient à l’esprit car il patrouillait le champ centre comme pas un (12 gants dorés), frappait des circuits (660), a conservé une moyenne en carrière de ,302 et a réussi 338 vols de buts. Barry Bonds n’a peut-être mérité que huit gants dorés, mais il a conservé une moyenne de ,312 avec 762 circuits et 514 vols de buts.