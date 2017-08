Pour l’amour du baseball

Avez-vous eu la chance de voir le match entre les Pirates de Pittsburgh et les Cardinals de St. Louis dimanche soir ?

Le match était présenté à Williamsport, en Pennsylvanie, dans le cadre de la toute première MLB Little League Classic. Quelle journée magique pour les joueurs des deux équipes et pour les centaines de joueurs des Petites Ligues qui étaient sur place !

La journée a commencé par les matchs des Séries mondiales des Petites Ligues, auxquels ont assisté plusieurs joueurs des ligues majeures. Les membres des Pirates et des Cards ont notamment eu la chance de voir nos représentants du Canada battre le Venezuela par le pointage de 7 à 3. Le soir venu, les jeunes joueurs de 12 et 13 ans ont rendu la pareille en assistant au duel entre Pittsburgh et St. Louis.

J’ai tout adoré de l’événement. Du lancer protocolaire au dernier retrait. Tout était pensé pour célébrer notre sport et tisser des liens solides entre les jeunes et les joueurs du baseball majeur.

Le choix de tenir ce match à Williamsport dans le cadre des Séries mondiales des Petites Ligues était tout simplement génial, tout comme la poignée de main des deux équipes à la fin du match...

Les joueurs remercient

La prochaine fin de semaine (du 25 au 27 août) sera le « week-end des joueurs » du baseball majeur. Si vous avez regardé le match de dimanche soir entre les Pirates et les Cards, vous avez remarqué que les uniformes sont quelque peu différents. Les uniformes des 30 équipes ressembleront davantage à des uniformes de « petites ligues » pour les matchs ce week-end et les joueurs auront leur surnom dans le dos au lieu de leur nom de famille. La créativité et la personnalité de chaque joueur seront au rendez-vous, car ils auront la chance de s’exprimer avec des choix personnels, autant au niveau des couleurs que des motifs, de leurs bas, crampons, bâtons, gants, etc.

Sur l’épaule droite de chaque joueur et entraîneur, il y aura un logo illustrant un jeune qui passe des petites ligues aux grandes ligues. Il y a aura un espace pour remercier une ou des personnes qui ont contribué à cette ascension et à ce cheminement.

Beaucoup de joueurs vont profiter de cet espace pour remercier leurs parents, j’aurais fait de même, mais j’aurais aussi ajouté sur ma manche Claude Raymond, René Marchand et Larry Bélisle. Et pour mon surnom dans le dos, mes amis m’appellent « Le D », ce serait un chandail pas mal cool !