Réjean Ducharme en trois chansons marquantes

Réjean Ducharme est décédé. Le Québec a un pincement au cœur.



L’élusif auteur n’est plus, mais son œuvre — gigantesque, indélébile — demeure.



Parmi ces écrits, on retrouve également des textes de chansons qui ont marqué le Québec.



En voici trois...



S’chut tanné (1970) de Robert Charlebois: parler «comme le vrai monde»

Première collaboration entre Ducharme et Robert Charlebois. En 2011, l’auteur et sociologue Yves Laberge disait de cette chanson qu’elle fait «fait littéralement exploser la langue dans un irrésistible tourbillon rythmique ultrarapide. Plus que les mots, ce sont les tournures de phrases (“M’a”, au lieu de “je vais”) et les expressions (“sans connaissance”; “chus tanné”) qui révèlent le parler typique du Québec.»



Mon pays (1970) de Robert Charlebois: le franglais avant les Dead Obies!

Ici, Charlebois et Ducharme voulaient se réapproprier le classique de Gilles Vigneault et la chanson de Claude Léveille du même titre pour l’adapter à la réalité du moment. «Contrairement aux compositions homonymes de Vigneault et Léveillée, écrites dans un style plus recherché, Charlebois et Ducharme adoptent un ton résolument joual et combinent allégrement des mots anglais et français tout en incluant des formes argotiques typiquement montréalaises», fait valoir Yves Laberge.



Plus loin, le sociologue rappelle qu’«à l’époque des premières pièces de Réjean Ducharme et Robert Charlebois, souvent le public s’étonnait d’entendre, pour la première fois, des mots ou des expressions courantes de la vie quotidienne, inusitées dans une chanson; quelquefois, certains passages en joual (le “slot d’la clock”) semblaient incompréhensibles ou indéchiffrables à la première écoute.»



«Déménager ou rester là» (1972) de Pauline Julien: un succès radio et une adaptation en prime

Avec Pauline Julien, Réjean Ducharme faisait d’une pierre deux coups: signer ce succès radio (la musique est de Robert Charlebois, en passant) et adapter en français un ballet chanté créé par Bertolt Brecht et Kurt Weill.