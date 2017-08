Antony Auclair en train de justifier sa place avec les Bucs, croit un journaliste affecté à la couverture de l'équipe

Le camp d'entraînement d'Antony Auclair avec les Buccaneers se déroule très bien, affirme le journaliste Greg Auman, du Tampa Bay Times, dans un texte publié sur le site Web du journal, mercredi matin.

À LIRE AUSSI: Le rêve américain d'Antony Auclair

Son travail acharné dans les entraînements pourrait inciter l'équipe à garder Auclair au sein de son alignement de 53 joueurs. Dans son article, Auman cite l'entraîneur des ailiers rapprochés de l'équipe, qui avait de très bons mots à dire sur l'ancien joueur du Rouge et Or de l'Université Laval.

«Je suis clairement impressionné par les deux recrues, a dit l'entraîneur Ben Steele. Auclair et O.J. (Howard) ont vraiment fait des progrès importants pour combler l'écart entre ici et les rangs universitaires, spécialement en provenance du Canada. Sans aucun doute, (Auclair) est un de ces gars qui travaille vraiment fort. C'est un leader naturel, un «junkie» du football et cela aide à la transition. Il a encore beaucoup de place pour l'amélioration, comme pour tout le monde dans le camp.»

Fait très intéressant à signaler, l'entraîneur parle dans la même phrase d'Auclair et d'O.J. Howard, choix de première ronde des Bucs au dernier repêchage.

Auman écrit aussi que le très bon travail d'Auclair et de tous les autres ailiers rapprochés de l'équipe pourrait inciter les gestionnaires de la formation à garder cinq ailiers rapprochés en vue de la prochaine saison, au lieu de quatre, comme l'année dernière. Les trois premières places semblent réservées pour Howard, Cameron Brate et Luke Stocker, et Auclair se bat avec trois autres joueurs, Alan Cross, Austin Johnson et Tevin Westbrook.

«Nous avons vraiment beaucoup de profondeur à la position d'ailier rapproché. Nous avons beaucoup de compétition, à partir du haut et jusqu'en bas de l'alignement», a ajouté l'entraîneur.

Auclair a réussi son premier attrapé dans la NFL lors du dernier match présaison des Bucs et il sera en action samedi contre les Browns de Cleveland.