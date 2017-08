Bell Média ne consacre pas 93 % de ses dépenses à des productions originales francophones, selon le Groupe TVA

MONTRÉAL – Le Groupe TVA a dénoncé mercredi un article de «La Presse» qui rapportait le 16 août dernier que Bell Média consacre «93 % de ses dépenses en contenu canadien à des productions originales francophones».

Selon Julie Tremblay, présidente et chef de la direction du Groupe TVA, «La Presse» «interprète faussement» des données de Bell Média déposées devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), en confondant programmation originale de première diffusion et production originale francophone.

Dans une déclaration, le Groupe TVA rappelle que la production originale de première diffusion inclut, selon le CRTC, les acquisitions canadiennes ainsi que la production originale canadienne.

«Ce qui signifie que des émissions telles que «The Amazing Race Canada: une course contre la montre» et «Douanes sous haute surveillance: Canada» sont ainsi comprises dans les dépenses de programmation originale. Il est donc faux de prétendre que Bell Média consacre autant de dépenses en productions originales francophones, basé sur l’information déposée au CRTC à laquelle le journaliste fait référence», écrit le Groupe TVA, qui demande à «La Presse» d’«apporter les correctifs nécessaires».

Rappelons que la semaine dernière, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a demandé au CRTC de réviser l’une de ses décisions datant du printemps dernier afin de favoriser la production de séries originales dans la langue de Molière.

Le CRTC avait décidé de permettre aux groupes exploitant des chaînes francophones de se soustraire à leur obligation de consacrer des fonds à la production de séries francophones, lors du renouvellement de leurs licences.