Des films d’animation à voir et c’est gratuit!

L’école d’animation Rubika offre des films de ses étudiants en visionnement.



Depuis le début du mois, la plateforme vidéo de TVA.ca offre une sélection de films d’animation scénarisés, conçus et produits de A à Z par des finissants de Rubika, une école d’animation, d’effets spéciaux, de jeux vidéo et de design qui compte des campus en France, en Inde et — depuis peu — à Montréal.

Photo: Gracieuseté

Des élèves flyés



«On recherche des gens qui sont un peu flyés!», commente Marc Sellier, directeur du développement au Canada chez Rubika. «On recherche des gens animés d’un certain univers et qui recherchent des outils pour s’exprimer et qui vont utiliser les technologies [en ce sens]».

Photo: Samuel Dhote

Car n’entre pas qui veut chez Rubika!

Chaque étudiant désirant se joindre à une cohorte doit avoir une première année d’études collégiales en plus de passer un examen abordant autant sa culture générale que les passions l’habitant. Comme si ce n’était pas assez. Il y a également un jury. «Un étudiant s’est déjà présenté devant nous avec un coffret de figurines qu’il avait créé. Il a confié au jury que son rêve était de les animer!», se rappelle M. Sellier.

Photo: Gracieuseté

Pour revenir au cinéma



Chaque année, les étudiants de Rubika publient ensemble 90 minutes de films d’animation. «C’est énorme», rappelle le directeur. «Un studio comme Dreamworks et Pixar prennent de trois à quatre ans pour produire leurs longs métrages.»



Ainsi, chaque œuvre retrouvée sur le portail vidéo TVA.ca provient de finissants du campus français. «Chaque film représente de 8 à 10 mois de travail d’équipe», note M. Sellier.