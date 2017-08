James van Riemsdyk et les Leafs ne veulent pas s’asseoir sur leurs lauriers

Les jeunes Maple Leafs de Toronto ont impressionné plusieurs observateurs en se qualifiant pour les séries éliminatoires le printemps passé, mais il en faudra davantage pour les satisfaire, d’autant plus qu’ils s’attendent à mieux la saison prochaine.

Menée par Auston Matthews, récipiendaire du trophée Calder en vertu de ses 40 buts et 69 points en 82 rencontres, la formation de la Ville Reine souhaite éviter de retomber sur la mauvaise voie, comme ce fut le cas en 2013-2014. Lors de cette campagne suivant leur première participation aux duels d’après-saison depuis 2004, les Leafs avaient peiné à la fin du calendrier régulier et avaient été exclus du tour éliminatoire.

Cette fois, Toronto veut répondre aux attentes élevées et ne pas se laisser endormir par les succès de 2016-2017, surtout que l’échec en quart de finale de l’Association de l’Est contre les Capitals de Washington reste frais à la mémoire.

«Nous avons des gars ayant excellé l’an dernier, mais quand vous subissez la défaite en séries, vous devez vous améliorer, a déclaré l’attaquant James van Riemsdyk au quotidien "Toronto Sun". Vous ne pouvez pas vous contenter de cela, car les choses changent toujours dans la Ligue nationale. Si vous êtes satisfait de cela, c’est que vous ne regardez pas suffisamment en avant et que vous ne faites pas les pas nécessaires pour progresser.»

La jeunesse ne suffit pas

Le vétéran sait bien que Matthews et les jeunes loups comme Mitchell Marner et William Nylander ont le potentiel pour permettre au club de l’entraîneur-chef Mike Babcock de grimper davantage les échelons. Cependant, il faudra un effort constant.

«On a des joueurs qui ont encore en main un contrat d’entrée, ce n’est pas un secret pour personne. Oui, ça nous donne une fenêtre d’opportunité unique. C’est la deuxième année pour certains et beaucoup – pas seulement les recrues – ont connu une bonne campagne. Mais comme je l’ai dit, il faut être préparé à accomplir le même boulot et conserver l’attitude nous ayant permis d’obtenir du succès», a affirmé van Riemsdyk.

Celui-ci a eu enfin de bons mots pour la nouvelle acquisition des Leafs, Patrick Marleau, qui a signé un contrat de trois ans au début juillet.

«Ses statistiques et son passé parlent d’eux-mêmes. On a ajouté un gars améliorant instantanément le groupe et ça nous aidera de différentes façons, a déclaré van Riemsdyk, qui pourrait toutefois perdre son statut de premier ailier gauche de l’équipe. Qui sait à quoi ressembleront les trios? Quand vous avez plusieurs options, les choses se placent d’elles-mêmes. [...] Ce sera excitant de voir à l’œuvre tous ces joueurs durant l’an 2 de leur carrière.»