Le réveil du perroquet!

Aussi imprévisible que cela puisse paraître le perroquet était en vacances au mois de mai ce qui ne fut guère encourageant, car on a vu parader l’oiseau invisible seulement six fois.

Cette semaine, le baseball majeur rend hommage au programme des Petites Ligues. Permettez-moi de vous rappeler que ce programme a aussi un impact sur les jeunes joueurs québécois de 12 ans et moins depuis plusieurs années, pour ne pas dire beaucoup plus.

J’ai eu la chance de jouer, d’être entraîneur adjoint et entraîneur-chef grâce à des gens comme Marcel Laperrière, Adélard Nadeau, Paul Gauthier, Gilles et Serge Guay et Claude Lefebvre, des gens qui m’ont enseigné les rudiments du baseball.