Les projecteurs braqués sur Brooke Henderson

OTTAWA | Oublions un instant que Brooke Henderson s’élance dans sa cour au Ottawa Hunt & Golf Club cette semaine à l’occasion de l’Omnium canadien féminin. D’un océan à l’autre, les projecteurs sont braqués sur la jeune sensation canadienne.

Dans le top 10 mondial, Henderson, âgée de 19 ans, portera le poids du pays sur les épaules. Elle convoite un premier sacre canadien, elle qui compte déjà quatre victoires sur le circuit de la LPGA, dont une majeure l’an dernier au Championnat de la PGA féminine KPMG.

Elle se trouve en terre connue puisqu’elle est membre du club situé tout juste en banlieue de la capitale nationale. Le Ottawa Hunt & Golf Club n’a plus de secret pour celle qui réside à Smith Falls, à moins d’une heure de route du parcours. Elle sera assurément suivie par une armée de partisans. Elle a déjà senti l’effervescence lors du pro-am et des rondes d’entraînement cette semaine.

« Ce championnat n’est plus un majeur, mais pour nous les Canadiennes, ce l’est. J’aimerais tellement gagner ce trophée et spécialement ici, à Ottawa, a souhaité Henderson en marge du championnat national regroupant 14 Canadiennes et 17 des 20 meilleures golfeuses de la LPGA. Je sais que ce sera difficile, car c’est l’un des plateaux les plus relevés de la saison. Il y a environ 150 golfeuses qui désirent ce trophée.

J’espère avoir la chance de mon côté en jouant du mieux que je le peux, a poursuivi celle qui compte une victoire et quatre tops 10 cette année. Si tout tombe en place, mon souhait se réalisera. »

Regain de confiance

Après une année 2016 couronnée de succès qui lui a valu le troisième rang de la course au Globe CME, la talentueuse golfeuse a connu des hauts et des bas à ses 20 tournois jusqu’à présent en 2017. Elle a malgré tout remporté la Classique Meijer à la mi-juin.

« Juin a été un bon mois. Cette victoire m’a donné beaucoup de confiance en plus d’une bonne cadence pour le reste de la saison. J’ai pu être dangereuse à la défense de mon titre au Championnat de la PGA KPMG la semaine suivante. Je suis passée très proche de gagner à nouveau. Le deuxième rang dans un championnat majeur, c’est très bien, car c’est très difficile à accomplir. Cela m’a aussi donné confiance. »

En raison de la Coupe Solheim la semaine dernière, sa pause de 14 jours depuis l’Omnium britannique a permis de faire le plein d’énergie en vue de la fin de la saison.

Affamée et ambitieuse, la Canadienne cherche à continuer d’escalader les échelons de la hiérarchie mondiale.

« Je veux m’approcher du premier rang et gagner des tournois. Chaque fois qu’on me présente sur le premier tertre de départ, j’entends ce que j’ai accompli jusqu’à maintenant dans ma jeune carrière. C’est très énergisant pour ma confiance. Je dois continuer à bâtir là-dessus. »

Succès au Canada

Le sol canadien semble être l’endroit de prédilection de la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn. La championne en titre de l’Omnium féminin a également enlevé les honneurs de la Classique Manulife au club de golf Whistle Bear, à Cambridge en Ontario, au début de juin.

En 2012, elle avait également remporté le Championnat canadien amateur féminin. La troisième golfeuse mondiale affiche donc une grande confiance cette semaine même si elle se remet tranquillement d’une blessure à l’épaule qui l’ennuie depuis plusieurs semaines. Une blessure qui l’a contrainte à rater trois couperets à ses cinq derniers tournois. L’air de la capitale fédérale la remettra probablement dans le droit chemin.

« J’ai de la misère depuis un certain temps. J’essaie de me relever de cette mauvaise séquence en étant plus calme », a-t-elle exprimé, mercredi.

Sur le territoire d’Henderson, elle sait que l’attention ne sera pas tournée en sa direction. Elle n’a donc aucune pression afin de répéter son exploit.

Omnium féminin CP

Terrain : Ottawa Hunt & Golf Club

Lieu : Ottawa, Ontario

Architecte : Willie Park (1920). Rénové par Thomas McBroom en 1990 et par Mike Hurdzan en 2015

Championne en titre : Ariya Jutanugarn

Bourse totale : 2,25 M$

Normale : 71

6419 verges

Plus grand nombre de victoires : 3 par Meg Mallon (2000, 2002, 2004), Pat Bradley (1980, 1985, 1986) et Lydia Ko (2012, 2013, 2015)

Meilleure victoire par ralliement en ronde finale : Cristie Kerr avait effacé huit coups de retard en 2006

Plus bas pointage (72 trous) : 265 coups (-23) par Ariya Jutanugarn en 2015, So Yeon Ryu en 2014 (-23) et Lydia Ko en 2013 (-15)

Meilleure boursière canadienne : Dawn Coe-Jones avec 326 554 $

8 h 16 : Brooke Henderson, Cristie Kerr, So Yeon Ryu

13 h 42 : Ariya Jutanugarn, Sung Hyun Park, Angel Yin

1973 : Jocelyne Bourassa est la seule Canadienne à avoir réussi l’exploit de remporter le championnat national. C’était en 1973 au club de golf municipal de Montréal.

15 : Lydia Ko est la plus jeune championne de l’histoire du tournoi. Elle avait gagné l’édition 2012 à l’âge de 15 ans.

Épargné par la tempête

La tempête de mardi a épargné le rigoureux travail de longue haleine du surintendant Eric Ruhs. Le Ottawa Hunt & Golf Club s’en est tiré avec une abondante quantité de pluie, mais aucun arbre déraciné.

Avec les éléments qui se sont déchaînés dans l’Outaouais, il y a deux jours, les autorités de Golf Canada et l’équipe de Ruhs avaient les doigts croisés lors des orages afin que le ciel ne leur tombe pas sur la tête. Soulagement général, ils n’ont eu qu’à ramasser branches et feuilles arrachées.

C’était toutefois immanquable, la pluie a attendri le parcours alors que Ruhs avait travaillé d’arrache-pied durant tout l’été pour le raffermir. N’empêche, l’herbe longue détrempée ajoutera aux nombreuses difficultés des golfeuses.

« Nous avons reçu beaucoup d’eau en peu de temps, mais le vent nous a moins touchés qu’ailleurs dans la région », a expliqué le surintendant comptant plus de 30 ans de service sur ce parcours.

Nous avons eu amplement d’occasions pour travailler avec la pluie cet été, nous sommes donc familiers avec le drainage du parcours, a-t-il ajouté alors que le parcours a subi une refonte majeure en 2015.

Parcours traditionnel

Long de 6419 cette semaine, le Ottawa Hunt & Golf Club est un parcours à normale 71 traditionnel bordé par de grands arbres. Sans être très fournie, l’herbe longue donnera des maux de tête aux joueuses qui oseront rater les allées.

« Il faut évidemment jouer dans les allées, parce que c’est autour des verts que se présentent les opportunités. Les verts sont délicats à lire. Il faut frapper aux bons endroits », a signalé la Canadienne Brooke Henderson.

Selon certaines golfeuses, les verts de grandes dimensions et ondulés sont très rapides malgré la pluie.

Quelques-unes d’entre elles ont éprouvé des difficultés à s’ajuster à leur vitesse.

Ariya Jutanugarn

21 ans – Thaïlande

Rang mondial : 3e

Course au Globe CME : 3e

Distance moyenne des coups de départ : 257 verges (46e)

Pointage moyen en 2017 : 70,14 (22e)

Brooke Henderson

19 ans – Canada

Rang mondial : 10e

Course au Globe CME : 6e

Distance moyenne des coups de départ : 265 verges (19e)

Pointage moyen en 2017 : 70,01 (16e)

So Yeon Ryu

27 ans – Corée du Sud

Rang mondial : 1re

Course au Globe CME : 2e

Distance moyenne des coups de départ : 258 verges (43e)

Pointage moyen en 2017 : 69,51 (3e)

Sung Hyun Park

23 ans – Corée du Sud

Rang mondial : 4e

Course au Globe CME : 4e

Distance moyenne des coups de départ : 272 verges (8e)

Pointage moyen en 2017 : 69,09 (2e)

Maude-Aimée LeBlanc

28 ans – Canada (Québec)

Rang mondial : 222e

Course au Globe CME : 119e

Distance moyenne des coups de départ : 278 verges (2e)

Pointage moyen en 2017 : 72,52 (131e)

Anne-Catherine Tanguay

26 ans – Canada (Québec)

Rang mondial : 347e

Course à la carte LPGA Volvik (Symetra) : 8e

Distance moyenne des coups de départ (Symetra) : 251 verges (67e)

Pointage moyen en 2017 (Symetra) : 71,07 (9e)

