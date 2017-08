L’importance de la confiance

Dans le monde du sport, la confiance est d’une importance capitale et l’Impact en est un parfait exemple.

Il n’y a pas si longtemps, rien ne fonctionnait pour le Bleu-blanc-noir, et maintenant que la confiance est rétablie, même les petits détails vont sa faveur.

« Depuis le début, on sait qu’on a un groupe qui a de la qualité. Mais il y a eu un déclic : tout le monde joue son jeu et est en confiance », résume Louis Béland-Goyette.

« Il y a eu une progression, il y avait beaucoup de blessures en début de saison, et là, on commence à prendre notre rythme. C’est quelque chose qu’on voit beaucoup en MLS, des équipes qui prennent leur rythme et qui arrivent en haut de la ligne rouge pour les séries. »

Équipe en santé

Il y a aussi un détail d’importance qui peut expliquer les récents succès de l’équipe. Tout le monde est en santé.

Pendant une bonne partie de la saison, l’infirmerie était très fréquentée, ce qui n’est finalement plus le cas, et, comme par hasard, l’équipe se met à offrir de meilleures performances.

« J’ai des joueurs disponibles et on voit la différence à l’entraînement, a souligné Mauro Biello. Tout le monde veut jouer et il y a de la concurrence. Quand tu as ça, tu augmentes la concentration et la qualité et ça ressort sur le terrain. »

Laurent Ciman a également noté que ça causait des pressions sur la défensive en raison d’un manque de constance dans l’alignement.

« Il y avait beaucoup de doutes et pas mal de changements avec les blessures, et c’était difficile d’amorcer plusieurs matchs avec le même alignement. On a donc plus de stabilité et il y a Sam qui en a apporté aussi. »

Pas d’excès

Même si son équipe peut se vanter d’avoir remporté quatre victoires consécutives, Mauro Biello entend bien s’assurer qu’elle ne le fera pas.

« C’est important, l’humilité dans le sport, parce qu’on sait comment ça peut changer très vite. »

Il veut une équipe pleinement concentrée pour affronter Toronto, dimanche.