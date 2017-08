Matchs préparatoires de la NFL: la jeunesse à l’honneur

Après d’éreintantes journées de camp d’entraînement dans la chaleur estivale et deux semaines de matchs préparatoires, plusieurs jeunes espoirs semblent se faire un nom dans la NFL. Tant que la véritable saison n’est pas en branle, il faut évaluer leurs performances avec un grain de sel, mais tout de même, voici un portrait de quelques petits nouveaux qui s’illustrent à ce jour.

Quarts-arrières en mission

Photo AFP

Plusieurs dépisteurs n’ont pas hésité à qualifier la cuvée 2017 des quarts-arrières comme étant l’une des plus faibles de l’histoire. Les Bears ont essuyé leur lot de critiques en payant une rançon pour sélectionner Mitchell Trubisky, mais jusqu’ici, le jeunot présente des statistiques enviables avec 24 passes complétées en 33 tentatives, pour 226 verges et deux touchés. Mike Glennon demeure le partant, mais la laisse sera infiniment courte. À Cleveland, DeShone Kizer a mérité sa promotion rapide comme partant même si on ne le disait pas prêt pour les rigueurs de la NFL. Il représente une double menace avec ses instincts au sol. À Kansas City, Patrick Mahomes brille et pousse même le partant Alex Smith à se dépasser. Même les 49ers ont peut-être déniché un bel espoir inattendu en CJ Beathard, un choix de troisième ronde passé sous silence, qui fait très forte impression

Année riche en porteurs

Photo AFP

Il est tôt, mais déjà quelques porteurs s’annoncent clairement comme de nouvelles menaces. Il suffit de penser à Christian McCaffrey avec les Panthers. Ceux-ci l’utilisent autant au sol que par la passe et la polyvalence démontrée sur la scène universitaire semble se transposer dans le grand circuit. Chez les Vikings, Dalvin Cook devrait vite ravir le poste de partant à Latavius Murray et pourrait même faire oublier un monument, Adrian Peterson. Il a déjà montré son explosivité au sol et par la voie des airs. Idem avec Alvin Kamara chez les Saints, quoiqu’il se retrouve dans un champ-arrière bien garni. Ce modèle de porteur dynamique fait son chemin jusqu’à Cincinnati, où Joe Mixon répond jusqu’ici aux attentes. À Pittsburgh, pendant la grève de Le’Veon Bell, James Connor démontre qu’il a l’étoffe d’un partant.

La défensive pas en reste

Photo AFP

Il n’y a pas que les joueurs à l’attaque qui sont explosifs. Beaucoup d’encre a coulé à propos du tout premier choix des Browns, l’ailier défensif Myles Garrett, mais jusqu’ici, ce sont les Eagles qui semblent avoir frappé un grand coup au 14e rang avec Derek Barnett. Celui-ci a réussi trois sacs en deux matchs. Le frère de l’autre, TJ Watt, a aussi impressionné à ses débuts avec les Steelers grâce à deux sacs, même s’il a été plus discret à son deuxième match. Les Chargers semblent pour leur part avoir mis la main sur un fabricant de jeux en cinquième ronde avec Desmond King. Ce demi de coin converti en maraudeur a déjà obtenu un sac et une interception en plus de quelques solides plaqués. Silencieux à son année recrue, l’athlétique plaqueur Robert Nkemdiche semble prêt à éclore avec les Cardinals.

Des receveurs dangereux

Photo AFP

Corey Davis (Titans), Mike Williams (Chargers) et John Ross (Bengals) étaient les élus en première ronde du repêchage chez les receveurs, mais à ce jour, quelques choix plus éloignés font écarquiller les yeux. Les Rams pourraient accélérer le développement de leur jeune quart Jared Goff en ayant choisi le receveur Cooper Kupp en troisième ronde. Il semble déjà s’établir comme sa cible de prédilection. Au camp des Lions, Kenny Golladay est devenu la vedette instantanée et a poursuivi sur sa lancée avec deux touchés en matchs préparatoires. Les Jaguars, au quatrième tour, pourraient avoir trouvé une bombe verticale en Dede Westbrook. Les Broncos, en Isaiah McKenzie, croient miser sur un receveur et retourneur de bottés potentiellement dangereux comme Tyreek Hill (Chiefs).