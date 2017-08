Mélanie Joly lutte contre le décrochage scolaire dans un combat de boxe

La ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly est montée sur le ring mercredi soir dans le cadre d’un combat de boxe amical à la TOHU pour lutter contre le décrochage scolaire.

«J’ai eu quelques conseils et quelques leçons de vie. Même quand on frappe, on doit être prêt à prendre des coups. Quand on est sous-estimée, il faut toujours se faire confiance et contre-attaquer», a expliqué la ministre Joly quelques instants après son combat.

L’événement «Les 12 rounds d’espoir pour les princes» permettait d’amasser des fonds pour l’école de la relève, un programme qui accueillera en septembre sa première cohorte d’étudiants de sport-études qui, à l'aide d'un encadrement particulier, tenteront d’obtenir leur diplôme d’études secondaires.

«Elle est superbe. Elle est déterminée, forte comme elle l’est autour de la table du Cabinet, comme elle l’a été dans le ring», a constaté le premier ministre Justin Trudeau.

Plusieurs personnalités du monde des affaires, de la classe politique et artistique se sont distinguées dans le ring lors de leur combat contre Ali Nestor Charles, l’instigateur de l’événement caritatif. D'ailleurs, M. Trudeau était dans le coin de l'organisateur.

«Ce soir, je m’amuse, mais c’est difficile d’être coach et de ne pas rentrer dans le ring. Je suis à la retraite... en boxe, pas en politique», s’est amusé le premier ministre.

La ministre du Patrimoine canadien et députée d'Ahunstic-Cartierville a fait belle figure dans son combat puisqu'elle s'est méritée la victoire.