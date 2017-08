Peter Polansky accède au deuxième tour des qualifications aux Internationaux des États-Unis

Le Canadien Peter Polansky a accédé au deuxième tour des qualifications aux Internationaux des États-Unis, mercredi à New York, disposant du Russe Konstantin Kravchuk en deux manches de 6-3 et 7-6 (5).

La 20e tête de série de l’étape qualificative a mis 1 h 222 min pour venir à bout de la 155e raquette de l’ATP.

Polansky fait fi de la domination de 10-2 de son rival au chapitre des as pour triompher. Occupant le 126e échelon du circuit professionnel, l’Ontarien a commis trois doubles fautes, soit une de moins que son vis-à-vis. Il a réalisé quatre bris en six occasions et a concédé son service une fois.

Le vainqueur a conservé un taux d’efficacité de 61 % sur ses premiers services et gagné 72 des 133 points joués.

Au tour suivant, le représentant de l’unifolié croisera le fer avec le Slovène Blaz Rola, détenteur de la 249e place au monde.