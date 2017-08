Pourquoi a-t-on envie de pipi quand on boit de la bière?

Un classique du samedi soir. Vous buvez quelques bières, vous jasez et vous vous amusez avec des copains sur une terrasse quand soudainement, vous devez aller aux toilettes. Et vous devez y retourner quelques minutes plus tard. Et une autre fois, encore plus tard. Finalement, vous avez passé la soirée à faire l'aller-retour entre la terrasse et la toilette.

Selon le fameux adage (non-scientifique), «t'en bois une, t'en pisses cinq!». Mais pourquoi diable la bière donne-t-elle tant envie d’uriner?

Deux choses dans la bière favorisent l’envie de pipi.

Tout d’abord, le houblon. Cette plante, qui donne l’amertume à la bière, est diurétique, un joli mot pour dire que ça donne envie de pipi. Le café est également diurétique.

Grosse envie dans 3-2-1...

Ensuite, la bière, comme tous les alcools, empêche la production de vasopressine, une hormone antidiurétique. S’il y a moins de vasopressine dans l’organisme, on a davatange envie de pipi.

En effet, la diminution de vasopressine joue sur la concentration de l’urine. En somme, plus on boit d’alcool, plus on perd d’eau. Et plus on perd d’eau, eh bien, plus on est déshydraté et plus on a la gueule de bois le lendemain.

Les sages (mais improbables) mots du dimanche matin.

C’est un cycle auquel on n’échappe pas.

Pour en savoir plus, consultez cet article de Libération.