Tendances télé de la rentrée

L’automne s’annonce fort en intrigues de toutes sortes puisque la fiction se porte bien sur nos ondes. On y aborde des sujets sensibles, de front, évitant les clichés. Le documentaire est aussi en ascension. Nous sommes plus que jamais à la recherche de vérité, d’authenticité. Et ça se reflète dans les tendances de la saison.

Le retour de classiques

Chez nos voisins du Sud, la tendance à moderniser des succès d’époque est grandissante. Will and Grace est attendue, 11 ans après l’épisode final, par de fidèles fans sur NBC alors que sur la chaîne The CW, on fait revivre les légendaires familles Carrington et Colby du populaire soap des années 80 Dynastie. L’automne 2017 marquera aussi le retour sur ABC de Roseanne le temps de huit épisodes qui permettront une réunion familiale. Young Sheldon, sur CBS, est un dérivé du succès The Big Bang Theory et s’intéresse à l’enfance de son personnage principal.

La cuisine hors les murs

Les émissions culinaires sont toujours bien présentes sur nos ondes. Mais cette saison, on sort des cuisines pour explorer le monde. Pour Casa, le chef Chuck Hugues a trouvé le temps de parcourir 13 pays afin de vivre des aventures gustatives. Le monde selon Chuck nous amène notamment en Islande, en Colombie, en Jordanie, au Japon. Hakim Chajar, de son côté, s’est rendu en Argentine, en Espagne et aux Îles-de-la-Madeleine pour Inspiration Chef. Christian Bégin vient de passer quelque temps en France afin de tourner la 10e saison de Curieux Bégin pour Télé-Québec.

Des jeunes de leur temps

Les adolescents sont plus que jamais présents sur nos ondes. Pas question, comme à l’époque, de nous faire croire d’un adulte de 22-25 ans peut encore traîner dans les couloirs de la polyvalente. Nos jeunes ont accès en un clic à une foule de séries diversifiées et réalistes. Et des séries comme 30 vies ont permis de développer de jeunes talents exceptionnels, prouvant qu’il est possible, à 14 ou 15 ans d’endosser des thèmes plus difficiles. Cette saison, une première série de type teen drama, un genre très populaire aux États-Unis, débarque sur le Club illico : L’académie, qui met en vedette trois adolescentes dans un collège.

La force du documentaire

Sur Ztélé, on investit le monde carcéral avec En prison. De garde 24/7 est un beau succès à Télé-Québec nous montrant toute l’humanité et les défis de notre système de santé, Canal D et Vtélé explorent les situations d’urgence à travers différentes productions au cœur des premiers répondants. Tu ne m’as pas tuée risque de nous chavirer sur Moi&cie alors qu’Élizabeth Laplante, dont la mère a été assassinée par son père, rencontre des gens victimes de drames familiaux. À travers les blessures insurmontables, elle tente de comprendre comment on arrive à se rebâtir avec de telles cicatrices. Jean-Philippe Dion troque cette saison les rênes d’Accès illimité pour ceux de La vraie nature, une série diffusée à TVA. Adaptée du format français La parenthèse inattendue, Dion y reçoit trois personnalités issues de milieux différents dans un chalet. Pendant 24 heures, ils reviendront sur des moments charnières de leur vie qui expliquent comment ils sont devenus les personnes inspirantes d’aujourd’hui.

Le pouvoir de la fiction

Les comédies comme les séries dramatiques ont quelque chose de rassembleur. Pour cette raison, les séries de fiction dépassent dorénavant les frontières des chaînes généralistes ou spécialisées telles que AddikTV ou Séries Plus, comme ce fut le cas de Béliveau, présenté le printemps dernier sur Historia. La preuve ? Canal vie diffusera désormais une comédie, En famille. Cette série, adaptée d’un format français, met en scène les générations d’une famille avec ses défis, ses aléas du quotidien, ces conflits. Notons toutefois que les suspenses ont la cote tant chez nous que du côté des Américains, où les séries policières pullulent. Dans ce contexte, on attend les retours de District 31 à Radio-Canada et de L’imposteur à TVA. On surveille Faits divers, qui débarque à la télévision d’état.

La fascination pour l’étrange

Si Stranger Things a connu un gros succès sur Netflix l’an dernier, les séries frayant avec l’étranger et l’inexplicable se multiplient. Sur Fox, The Gifted met en scène des parents dont les enfants s’avèrent posséder des pouvoirs mutants alors que Ghosted jongle avec le paranormal.

À bas les tabous

La fiction nous donne accès à des mondes qui nous sont inconnus. C’est le cas de Marche à l’ombre et L’échappée permet d’aborder des zones qui font parfois les manchettes sans en connaître les dédales. C’est aussi ce qui explique le succès phénoménal d’Unité 9 depuis ses débuts. Dans cette veine, Olivier, série écrite par Serge Boucher d’après l’œuvre de Josélito Michaud Dans mes yeux à moi, inspirée de sa propre vie, risque de nous toucher profondément. Présentée à Radio-Canada, on y raconte l’abandon d’un enfant à la naissance et son parcours au sein de familles d’accueil.

Unis ose aborder un sujet cru qui risque de nous chavirer : la maladie d’une adolescente dans Jenny avec Émilie Bierre. Du côté américain, The CW diffusera sous peu Life Sentence, où Lucy Hale incarne une jeune femme atteinte d’un cancer en phase terminale qui doit jongler avec ses décisions puisqu’elle ne meurt pas comme prévu.

On parle de plus en plus des troubles du développement et de santé mentale. Plus répandues, c’est en les mettant en scène qu’on peut les démystifier et apaiser les préjugés. Trop, avec Virginie Fortin et Evelyne Brochu, a fait le bonheur des abonnés de Tou.tv Extra récemment. La série, qui aborde la bipolarité, n’a rien de lourd, bien au contraire. Elle se dévore et on s’attache à Anaïs, fraîchement diagnostiquée, sensible et à l’extrême dans ses émotions. Sur Netflix, Atypical nous fait découvrir la réalité de l’autisme à travers le regard d’un jeune homme de 18 ans, qui, au fil de ses rencontres avec son thérapeute, doit relever des défis pour surmonter son dysfonctionnement social. The Good Doctor, sur ABC, suit les traces d’un jeune chirurgien Asperger dans un hôpital de Boston alors qu’il peine à s’intégrer à son équipe.

Dans un tout autre ordre d’idée, le magazine L’indice Mc$ween, à Télé-Québec, aborde de front un autre grand tabou de notre société : l’argent. Animée par le sympathique vulgarisateur économique Pierre-Yves McSween, l’émission traitera de finance et d’économie. Un outil qui s’ajoute aux rendez-vous de Gérald Filion à RDI. Une éducation nécessaire, selon moi.