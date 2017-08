Un cirque d’un milliard $

LAS VEGAS | On ne peut pas dire que c’est la grande folie à Las Vegas. Pas encore. Ce n’est pas comme le dernier combat de Canelo Alvarez, où, dès le mardi, le party était lancé dans la ville du péché.

Mais en arrivant à l’hôtel, j’ai compris ce qui se préparait. Hier soir, ma chambre dans la Grand Tower coûtait 119 $. Au MGM, à Las Vegas, je me suis dit que c’était une aubaine qui ferait saliver les madames qui épluchent les comptes de dépenses.

Mercredi, jeudi, vendredi, ça se promène en bas de 150 $. Ben correct. Mais samedi, soir du combat opposant Floyd Maeweather à Conor McGregor, ça explose à 594 $ !!! La même chambre.

C’est que les hôtels sont complets et que les grosses légumes vont envahir le MGM et les environs immédiats.

D’ailleurs, on n’arrête pas d’annoncer des « premières ». Le combat sera disponible dans un milliard de foyers. On s’attend à vendre au moins 5 millions de combats à la carte à la télé payante. Et à réaliser des recettes supérieures à 60 millions avec la vente des tickets dont certains partent à 10 000 $.

La grosse patente...

UN CIRQUE PUANT

Mais il y en a au moins un qui ne s’amuse pas à Las Vegas. Russ Anber, le légendaire homme de coin qui était à Los Angeles la semaine dernière et sera à Berlin le week-end suivant Maeweather, est à Vegas pour bander les mains et soigner les coupures s’il y a lieu pour Badou Jack.

Et hier dans l’avion, seul en première classe, Anber était pour le moins songeur : « Pour moi, je n’aime pas du tout ce combat. C’est comme un accident de voiture. Les gens s’arrêtent pour regarder l’accident, mais l’accident n’est pas une bonne chose. Ce combat n’est pas une bonne chose », de dire Anber.

« Je suis un traditionaliste de la boxe. Le noble art. Voir un gars comme Conor McGregor qui n’a jamais livré un combat de boxe dans sa vie, avoir la chance inouïe d’affronter une légende comme Floyd Maeweather alors que de bons boxeurs sérieux ont attendu une carrière pour le faire, je trouve ça triste. Tout ça parce que la UFC est une grosse organisation et qu’on a monté un spectacle pire que la lutte », de dire Anber.

MCGREGOR N’A PAS UNE CHANCE

Anber estime que si Maeweather est sérieux, Conor McGregor n’a aucune chance. Je partage son opinion à 100 à l’heure. Maeweather a les mains usées et n’a jamais été un cogneur pour achever un adversaire en deux ou trois rounds.

Mais à moins d’une erreur ou d’un scénario arrangé avec le gars des rues, McGregor ne touchera pas Maeweather.

« McGregor a deux avantages. Il est tellement croche qu’il peut frapper Maeweather par surprise. En plus, il va peser au moins 170 livres samedi soir. Il est beaucoup plus gros que Maeweather », de dire Anber.

COMBAT ARRANGÉ ?

Ils sont plusieurs à craindre que ce combat soit arrangé. Même Russ Anber a cette pensée noire qui lui traverse l’esprit : « Quand on a vu la tournée de quatre jours qu’ils ont promenée comme des bouffons, on peut craindre le pire. En tous les cas, ce n’est plus de la boxe, disons que c’est autre chose », dit-il.

On va voir. Les choses vont s’animer aujourd’hui.

J’ai mon accréditation, une sister noire et colérique a piqué une crise explosive contre le préposé aux accréditions coincé dans une cabane dans le parking d’un casino et je me suis demandé si ça aussi c’était pas arrangé avec le gars des vues.

Surtout qu’il faisait 38 degrés...

392 $ pour avoir « mes billets » en carton

J’ai réglé hier le paiement de mes « billets » de saison avec le Canadien.

J’écris « billets » entre guillemets parce que le Canadien et Geoff Molson me font une belle crosse cette saison. Et on est plusieurs milliers à subir la crosse de Geoff.

Deux billets dans les rouges coûtent déjà une quinzaine de mille. Mais en plus, si je veux avoir des billets en carton que je peux redonner à des amis ou des invités, faut que je rajoute 392 $ de frais supplémentaires. Calvaisse, c’est des billets que j’achète, pas une application électronique.

Je ne peux même plus imprimer des billets qu’on m’aurait fait parvenir comme par le passé. Il y a tellement eu de fraudes surtout lors des concerts rock qu’on doit cesser ce service.

L’ARNAQUE

Je le répète, j’achète deux billets de saison. Des billets. Des tickets. Je trouve insultant pour les fans qu’on les arnaque pour leur donner ce qu’ils ont déjà payé très cher.

Ce n’est peut-être pas pour rien que le Canadien s’est payé deux fois deux belles pages de publicité dans le Journal de Montréal pour vendre ses séries de mini billets de saison.

Depuis quand le CH doit-il payer de la pub pour vendre ses tickets ?

Mais peut-on parler de tickets, de billets ?

Mais y a encore pire au monde. Y a les tickets ringside pour Maeweather-Mcgregor.

De la crosse qu’on disait...