Un décès à l’Ironman Mont-Tremblant

Un participant de l’Ironman Mont-Tremblant est mort au terme de l’événement présenté dimanche, a confirmé l’organisation mercredi.

Les circonstances entourant ce décès n’ont pas été précisées publiquement. Toutefois, les représentants de la compétition qui en était à sa sixième année le week-end dernier ont diffusé un bref communiqué à ce propos.

«Nous sommes profondément attristés de confirmer le décès survenu de l’un de nos athlètes. L’athlète a reçu des soins médicaux durant la portion course à pied de l’événement qui se déroulait dimanche dernier et a été transporté à l’hôpital le plus proche, a-t-on expliqué sur la page Facebook de l’Ironman. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches, qui peuvent compter sur notre soutien continu pendant cette période difficile. Par respect pour la famille, nous ne donnerons pas d’infos supplémentaires.»

Le Belge Marino Vanhoenacker, chez les hommes, et la Britannique Rachel Joyce, du côté féminin, avaient été sacrés champions, dimanche.