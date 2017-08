Une position qui profite à Béland-Goyette

S’il avait l’air un peu perdu en début de match, il s’est ensuite ajusté et a très bien joué son rôle. Il a d’ailleurs expliqué qu’il s’est adapté à une position de milieu offensif avec laquelle il était moins familier. « J’étais en confiance honnêtement, c’est un peu une nouvelle position pour moi, mais ça me donne plus de liberté offensive et je peux revenir défendre. Il y a eu un peu d’ajustement au début sur le positionnement, mais après c’était fluide avec Sam [Piette] et [Blerim] Dzemaili. »