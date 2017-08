Vert & Or: «L’élite attire l’élite», affirme Mathieu Lecompte

Mathieu Lecompte est très heureux de sa percée dans la région de Québec au niveau du recrutement et il n’entend pas en rester là.

« Notre percée à Québec montre le sérieux de notre programme, a affirmé l’entraîneur-chef du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. Il se passe quelque chose. Le recteur était dans nos bureaux ce matin [mercredi]. La culture et la vision ont changé. La vision de l’ancienne administration n’était pas la mienne. »

Pas de complexe

« Ce midi [mercredi], un journaliste me demandait si on devait mettre en place des règles pour freiner le développement de Laval et Montréal, de poursuivre l’ancien joueur de ligne défensive du Vert & Or. Je suis parti à rire. Je suis content que Laval ait placé la barre haute et que Montréal ait réussi à les vaincre. Je ne suis pas là pour freiner l’évolution de notre sport. Je n’ai aucun complexe d’infériorité à l’endroit de Laval et Montréal. Ceux qui ne partagent pas ma vision d’excellence n’ont qu’à déserter. »

Virage à 360 degrés

Le Vert & Or a recruté quatre finissants des Faucons de Lévis-Lauzon, soit les joueurs de ligne offensive Anthony Vandal et Olivier Côté, le demi défensif Simon Torrès et l’ailier espacé Philippe Plourde.

Les Renards ont aussi confirmé la venue du demi défensif Denver Coursol, du collège André-Grasset.

« Ce ne sont pas les derniers joueurs élites que nous recrutons, a assuré Lecompte. L’élite attire l’élite. On veut recruter dans toutes les régions. Je suis content de disputer notre premier match à Québec, car on va pouvoir faire connaître notre produit auprès de très bons programmes de football. Il ne faudra toutefois pas juger notre nouvelle organisation sur un match. »

Comment expliquer ce virage à 360 degrés au niveau du recrutement ? « Tout part d’un leader, a-t-il expliqué. J’ai un job de vente à faire. Quand on m’a embauché en janvier, plusieurs devaient se demander : pourquoi lui ? Le discours a changé. Je ne compte pas les heures, je me suis bien entouré et je suis fier d’être un ancien du Vert & Or et un diplômé de l’Université de Sherbrooke. »