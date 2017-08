Anne-Catherine Tanguay a dit oui

OTTAWA | Anne-Catherine Tanguay et Jean-Hubert Trahan cognent plus que jamais ensemble à la porte de la LPGA. Le 31 juillet, il a fait la grande demande au sommet du Centre John Hancock à Chicago. Elle a dit oui !

La golfeuse québécoise de 26 ans était sous le choc devant son copain à genou. Celui-ci mûrissait l’idée depuis janvier. Il tentait d’obtenir le moment et l’endroit idéal pour s’élancer. Il a trouvé une journée de congé de tourisme dans la Ville des vents.

« Il m’a prise par surprise. Je ne m’attendais vraiment pas à ce qu’il me demande en mariage. C’était vraiment une belle surprise. Ça met maintenant du soleil dans mes journées », a raconté celle qui partage sa vie avec Trahan depuis trois ans et demi. Vérification faite et entérinée des deux côtés sans aucune hésitation !

« Il voulait prendre une photo après notre dîner dans le lounge. En me préparant, je me suis tournée et je l’ai aperçu à genou. J’étais tellement sous le choc qu’il a fallu qu’il me le redemande quatre fois avant que je réponde », s’est-elle remémorée avec amusement après sa première ronde à l’Omnium canadien féminin, jeudi.

Elle disait effectivement oui dans sa tête, mais le mot tant attendu ne voulait tout simplement pas sortir. « Ça ne se passe pas comme dans les films. Elle ne dit pas oui automatiquement en étant toute contente, s’est rappelé Trahan, tout aussi amusé que sa conjointe. J’étais nerveux et ça passait tellement vite dans ma tête. Je lui avais peut-être donné cinq secondes et elle ne répondait pas. Pour moi, c’était une éternité. Elle était complètement figée. »

Plusieurs chapeaux

Les deux tourtereaux se sont connus il y a une douzaine d’années alors qu’ils se côtoyaient sur la scène junior provinciale. Ils sont toujours restés près l’un de l’autre avant de tomber amoureux il y a plus de trois ans. Depuis qu’Anne-Catherine évolue chez les professionnelles, Jean-Hubert est à ses côtés comme agent, entraîneur et cadet. S’il n’a pu assister à tous les tournois en 2016, il n’était pas question qu’il vive à nouveau une relation à distance cette année. Il a vécu l’aventure à temps plein en ajoutant son nouveau de fiancé.

« J’essaie de l’appuyer du mieux que je peux afin qu’elle ait les meilleures conditions pour s’amuser et performer. Je dois parfois surveiller quel chapeau je porte. Le plus important, c’est mon rôle de copain, parce qu’à la fin de la journée, c’est ce qui est le plus important. Je dois être présent pour la supporter, a assuré celui qui l’accompagne à tous ses tournois cette saison.

« Quand on arrive au champ de pratique, je peux essayer de l’aider en tant qu’entraîneur, a-t-il poursuivi. J’attends par contre qu’elle me pose des questions. Je n’impose rien. Je suis des yeux pour ses autres entraîneurs spécialisés. »

En pleine course

Au huitième rang de la course à la carte Volvik sur le circuit Symetra, l’antichambre de la LPGA, Tanguay s’apprête à amorcer la dernière ligne droite de l’automne. Elle doit terminer dans le top 10 au terme du Championnat Symetra, le 8 octobre en Floride, pour mériter sa carte sur le grand cirque féminin l’an prochain.

Main dans la main, Tanguay et Trahan sont en mission. « C’est très gros. C’est une expérience qu’on veut vivre et partager ensemble, a fait savoir la golfeuse voulant retrouver sa carte. Il y a des hauts et des bas dans ce sport. Ça m’aide beaucoup qu’il soit avec moi autant sur le terrain de golf que dans ma vie personnelle. »

Dans un sport taxant mentalement, ils tenteront de faire que leur vie professionnelle n’empiète pas sur leur vie personnelle. La recette: se parler calmement et exprimer ses sentiments sans blesser les émotions de l’autre, mais surtout, laisser le golf aux portes du parcours après la ronde.

Ils pourront y arriver sans problème en préparant leur grand jour. Il est à l’horaire en août 2019.