Ballou Tabla toujours à l’écart

La situation de Ballou Tabla demeure encore floue. jeudi, il alternait entre le groupe principal et les réservistes. Ça laissait donc l’impression qu’il est encore en punition à la suite de sa petite grève au début du mois.

L’entraîneur adjoint, Wilfried Nancy, a tenu à désamorcer la situation.

« Il n’est pas dans un purgatoire, pour l’instant il a une blessure et on se donne encore quelques jours pour savoir où il se trouve par rapport à ça, alors il va et vient.

« On oublie qu’il a été blessé [au genou droit]. Oui, il y a eu cette histoire-là, mais pour nous c’est du passé. Donc, on attend que tout se mette en place pour prendre la bonne décision et avancer tous ensemble. »

Seul autre absent jeudi, Victor Cabrera n’était pas sur le terrain et recevait plutôt des soins à l’intérieur du Centre Nutrilait.

Dans son cas aussi, sa situation demeure floue et c’est dommage parce qu’il a aligné quelques bons matchs.

« C’est plus par précaution, a soutenu Nancy. On va voir au cours des prochains jours où il en est, mais on n’est pas trop inquiets. »