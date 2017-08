Bryan Murray célébré par la LNH à Ottawa

Un hommage posthume a été rendu au Québécois Bryan Murray, jeudi à Ottawa, par la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ayant notamment été entraîneur et directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Murray a été décrit comme un bâtisseur de la LNH.

«Plutôt que de revenir sur le fait que Bryan Murray nous a quittés, je préfère me concentrer sur ce que Bryan Murray nous a laissé, a prononcé le commissaire de la LNH, Gary Bettman. Il nous a prouvé que de montrer de la détermination peut nous transporter, il nous a laissé avec une admiration pour son humanité et sa dignité face à la maladie. Le parcours qu’il a pris depuis le diagnostic posé en 2014 a fait preuve de sa persévérance, de sa classe et de son courage.»

«Bryan était un étudiant de notre sport et un enseignant de la vie, a poursuivi Bettman. Il n’a jamais cessé d’enseigner.»

Murray est décédé à 74 ans, le 12 août dernier, à la suite d’un long combat contre un cancer colorectal. Mercredi, ses funérailles avaient été célébrées en privé dans sa ville natale de Shawville, en Outaouais. Il laisse notamment dans le deuil sa femme et ses deux filles.

En plus de son implication avec les Sénateurs depuis 2005, Murray a longtemps été entraîneur avec les Capitals de Washington dans les années 1980. Il s’est aussi retrouvé derrière le banc des Red Wings de Detroit, des Panthers de la Floride et des Mighty Ducks d’Anaheim.