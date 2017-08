C’est un départ pour les Carabins!

MONTRÉAL | Le grand jour est arrivé: les Carabins de l’Université de Montréal entament leur saison ce vendredi soir en visitant les Stingers de Concordia.

Malgré une victoire facile de 63-3 contre les Varsity Blues de Toronto, dans le cadre d’un match préparatoire samedi dernier, l’entraîneur-chef Danny Maciocia prévient ses joueurs qu’il faudra faire preuve d’une plus grande discipline afin de vaincre les Stingers.

«Face à Toronto, on a écopé de trop de pénalités, a noté Maciocia. J’espère que ça va s’améliorer. Il va falloir être plus disciplinés.»

Paul-Eddy Saint-Vilien, coordonnateur défensif des Carabins, estime également que la partie n’est pas gagnée d’avance pour les représentants de l’Université de Montréal face à la puissante attaque de Concordia.

«En 2015, on a joué deux fois contre eux et on a eu de la difficulté, a rappelé Saint-Vilien. Ils ont un excellent jeu aérien et un bon quart-arrière.»

Le pivot Trenton Miller risque effectivement d’être dominant chez les Stingers, lui qui en est à sa dernière année au niveau universitaire. Celui-ci avait d’ailleurs été élu le joueur par excellence du circuit québécois en 2015.

Encore l’an dernier, Miller avait mené les quarts-arrière de la ligue avec une moyenne de 313,9 verges de gains par la passe par match.

Un porteur de ballon à surveiller

En plus du quart-arrière, les Stingers comptent sur de nombreux vétérans.

«Ils ont également de très bons receveurs et Jean-Guy Rimpel est toujours dangereux comme porteur de ballon, a détaillé Saint-Vilien. En gros, leur attaque est assez explosive et à pleine maturité.»

Rimpel a pour sa part dominé le Réseau du sport étudiant du Québec en 2016 avec une moyenne de 64,2 verges de gains au sol par partie.

Favoris pour l’emporter

Les Carabins auraient aimé étudier davantage leurs prochains adversaires, mais ils savent néanmoins à quoi s’attendre.

«Je ne suis pas allé à leur match présaison, a lui-même avoué Saint-Vilien. On avait des détails à régler en défensive et on jouait contre Toronto, alors je ne voulais pas "mixer" deux matchs dans ma tête.»

Malgré une forte opposition attendue, les Carabins semblent logiquement favoris pour l’emporter face aux Stingers en raison de la profondeur de l'équipe. Samuel Caron sera le quart-arrière partant pour la troupe de Maciocia.

- Avec la collaboration de Raphaël Bergeron-Gosselin