Circulation dense et parcours interminable

Il aurait fallu que les officiels se promènent sur le parcours avec des chronomètres jeudi matin. Le trafic était lourd aux quatre coins du Ottawa Hunt & Golf Club. Les golfeuses ont dû s’armer de patience.

La majorité des groupes ont bouclé la première ronde en plus de 5 heures et 15 minutes tandis que certains ont mis jusqu’à 30 minutes de plus. On est donc loin des normes de 4 heures 30 minutes criées sur les terrains.

« Dès le deuxième trou, ç’a été très lent le restant de la journée. Le pire, c’était sur le premier neuf, a fait savoir la meneuse de la vague « matinale » Marina Alex. C’était compliqué de prendre le rythme, parce qu’on aurait même pu s’asseoir sur les tertres pour attendre cinq minutes.

« Les conditions ont posé tout un défi, a-t-elle ajouté. Chaque coup a amené ses difficultés. En étant toujours refoulée, c’est plus compliqué retrouver son rythme. »

Championne de l’omnium à trois occasions, Lydia Ko a aussi noté la lenteur du jeu. Elle l’a expliquée par les conditions venteuses et la vitesse surprenante des verts. La LPGA gardera un œil sur la lenteur du jeu. Les normes sont toutefois légèrement différentes de celles appliquées chez les hommes de la PGA. Les chronomètres pourraient cependant faire leur apparition dès vendredi matin.