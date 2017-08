Combat Mayweather-McGregor: jusqu'à 7000 sièges toujours disponibles

Bien que le combat qui opposera Floyd Mayweather à Conor McGregor fasse la manchette depuis des semaines, la vente de billets n’est pas pour autant un succès retentissant. Jusqu’à 7000 d’entre eux seraient encore invendus, selon des experts de la boxe.

Le correspondant de la BBC Mike Costello et l’analyste Steve Bunce ont remis ces informations à l’avant-scène lors de leur émission de baladodiffusion, 5live Sport, cette semaine. Les faits ont originalement été rapportés par Lance Pugmire, journaliste au Los Angeles Times.

«Les responsables de la vente de billets au public ont dit [il y a quatre semaines] qu’il restait 3000 billets. Ils estiment que 4000 autres pourraient vendus par l’entremise des sites de revente et de trafiqueurs de billets», écrit M. Pugmire dans son texte.

En date du 24 août 2017, le billet le plus cher sur le site officiel de l’événement s’élève à près de 108 000 dollars américains. Si le prix vous apparaît un peu dispendieux, vous pouvez toujours vous rabattre sur des places moins prisées, mais il vous faudra tout de même débourser près de 1300 dollars américains.

Le T-Mobile Arena, à Las Vegas, sera l’hôte de ce méga-combat entre l’ancien champion de boxe, à ce jour invaincu en 49 combats, Floyd Mayweather, et le spécialiste des arts martiaux mixtes, champion du monde des poids légers de la UFC, Conor McGregor.

Cet amphithéâtre, qui sera le futur domicile des Golden Nights, la nouvelle équipe de la LNH, contient 20 000 places.

Tournée promotionnelle réussie

L’événement a de quoi piquer la curiosité des partisans jusqu’à présent. Chacun des quatre événements médiatiques présentés à Los Angeles, Toronto, New York et Londres a attiré plus de 10 000 personnes.

«Le combat reçoit un traitement injuste dans les médias, je vois pourtant des gens acheter des billets tous les jours, a mentionné le dirigeant des agences de revente de billets lasvegastickets.com et 1-800-LAS-VEGAS, Ken Solky au Los Angeles Times. Soyons honnêtes, l’aréna va être rempli.»

Reste à voir si M. Solky aura tort ou non samedi prochain, à l’occasion du combat.