Dure journée pour le Canada

OTTAWA | Avec 14 Canadiennes en lice à l’Omnium national féminin au Ottawa Hunt & Golf Club, tous les espoirs étaient permis. Après la première ronde, force est d’admettre qu’elles ont démarré du mauvais pied, jeudi.

Aucune d’entre elles n’a réussi à briser la normale de 71 alors que le premier drapeau de l’unifolié apparaît au 80e rang. La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc le partage avec les Ontariennes Augusta James et Brittany Marchand. Elles ont donc signé les meilleures cartes canadiennes. Un score de 73 (+2) dans des conditions venteuses et plutôt frisquettes sur un parcours ne laissant aucune place à l’erreur.

« Si j’ai réussi le meilleur score de la journée parmi les Canadiennes, c’est donc que ça n’a pas été une bonne journée pour nous, a lâché sans détour la grande LeBlanc qui a terminé sur le coup de 19 h. Je ne veux pas me comparer aux autres filles, mais ce n’était pas une excellente ronde. »

Les conditions ont en quelque sorte expliqué la débandade de la grande étoile Brooke Henderson qui avait de grandes ambitions. Voulant succéder à Jocelyne Bourassa comme seules golfeuses canadiennes à l’emporter sur son sol national, elle s’y est plutôt mal prise. Le parcours a ralenti ses ardeurs. Auteure de 32 roulés, elle a été surprise par la vitesse des verts qui frôle les 13 pieds sur le « Stimpmeter ». Les golfeuses de la LPGA sont plutôt habituées à des verts affichant les 11 pieds.

Suivie par une véritable armée de partisans arborant des chandails rouges, elle n’a pu faire mieux qu’un score de 74, trois coups au-dessus de la normale. « C’était une journée en deux temps. J’ai très bien frappé la balle et mon fer droit m’a laissée tomber plusieurs fois, a-t-elle relaté, cachant habilement sa frustration. Un seul oiselet, c’est le vrai problème.

« On ne peut pas se promener sur ce parcours avec un seul oiselet chaque jour, surtout en faisant un boguey au 7e et un double boguey au 13e, a noté la golfeuse de 19 ans en faisant référence à ses gaffes sur une normale quatre et une normale trois. Mes frappes étaient incroyables et à point. J’espère juste que demain (aujourd’hui), je vais pouvoir caler un peu plus de roulés de 10 à 15 pieds. »

Alex en tête

Les conditions n’ont pas fait broncher l’Américaine Marina Alex. Celle-ci a tôt fait de s’installer en tête grâce à un pointage de 66 (-5), sa meilleure ronde initiale de la saison. Elle a démarré en force avec quatre oiselets à l’aller.

Photo AFP

« J’ai bien commencé et je me suis accrochée par la suite dans des conditions plus difficiles quand le vent s’est levé, a-t-elle expliqué. J’ai aussi très bien fait avec mon fer droit. J’espère que ça tiendra pour les prochains jours. »

La Britannique Holly Clyburn et la Coréenne du Sud In Gee Chun accusent un seul coup de retard. Sept golfeuses partagent la quatrième position avec des fiches de 68 (-3).